Un sospechoso en el caso de las mujeres grabadas orinando en la calle durante una romería en Lugo

Los hechos se remontan al verano del 2019. Durante la celebración de las fiestas de A Maruxaina, en la localidad de Cervo, en Lugo, varias mujeres fueron grabadas orinando en la calle. Concretamente en un callejón apartado, resguardadas de las miradas entre los coches que estaban aparcados.

Lo que no sabían estas mujeres es que una cámara situada en uno de los vehículos las estaba grabando. Registró a más de un centenar de ellas, de todas las edades, algunas de manera muy nítida. Acudían a este lugar escondido ante la dificultad para encontrar un baño libre en un día de gran afluencia al municipio.

Las imágenes acabaron en páginas porno

Cuando los hechos se conocieron se desató la alarma. Paloma Maseda es una de estas mujeres y desde el primer momento explicó la situación sin pelos en la lengua: "Una cosa es que lo que hicimos esté bien o mal o, incluso, que merezcamos una multa. Y otra muy distinta es que nos graben y nos suban a páginas pornográficas", aseguraba en aquel entonces.

No fue fácil para ellas salir públicamente denunciando la situación, ya que se expusieron a muchas críticas e incluso burlas. Pero su caso es un ejemplo de que “la unión hace la fuerza”. Al dar un paso adelante y exponer lo que estaba ocurriendo, fueron apareciendo más casos.

Denunciaron públicamente la situación

Xustiza Maruxaina se convirtió en un lema que acabó por involucrar también a muchas vecinas y vecinos que, aún no estando afectados directamente en este caso, no entendían como alguien podía estar lucrándose a costa de estas mujeres de manera impune. Mientras salían en los medios y denunciaban en los juzgados, los vídeos seguían circulando por páginas porno.

Las afectadas empezaron a investigar y acabaron descubrieron que no eran solo ellas. Localizaron vídeos íntimos de parejas en la playa y grabaciones en otra fiesta que se celebra en Pravia (Asturias), conocida como el Xiringüelu.

El juzgado cierra la investigación con un sospechoso

En 2021 recibieron su primer varapalo cuando el juzgado decidió sobreseer la causa. Se sucedieron las manifestaciones y el pueblo entero les mostró su apoyo. Finalmente la Audiencia de Lugo ordenó reabrir el caso.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro (Lugo) pone fin a la investigación y lo hace con un único sospechoso, al que se le acusaría de un posible delito de producción, distribución y tenencia de material pornográfico. Sospechoso que no convence a las víctimas.

"Vamos a recurrir"

"Estamos enrabietadas, enfadadas, decepcionadas, no entendemos que toda la información que tienen con nombres, caras, vídeos donde se les escucha hablar, no salgan adelante y que quieran investigar a una persona que considero que no tiene nada que ver", explica Paloma. No pone la mano en el fuego por nadie, pero, a su entender, la investigación no va en la dirección correcta. "Coincidió que aparcó allí el coche, le colocaron la cámara en él y creo que están perdiendo el tiempo, ojalá me equivoque".

Por ello, las afectadas van a recurrir y a seguir peleando: "Para que esto no se cierre ni se olvide porque consideramos que tienen el material suficiente para localizar a los culpables".

