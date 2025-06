El sorteo más apetitoso de unos panaderos en Pontevedra: compras el pan y pueden terminar pagándote un mes de hipoteca

Los primos y actuales dueños de las 23 panaderías Acuña lo han vuelto a hacer, una vez más han vuelto a lanzar una llamativa y original campaña que, según indican, han creado específicamente para incentivar el consumo de su producto estrella, el pan. “Buscábamos una cosa atractiva y diferente”, explica uno de los propietarios, Andrés Acuña. Con este sorteo en marcha, quien compre pan fresco o tome café caliente en alguno de los establecimientos de Acuña puede tomar su ticket de compra, depositarlo en las urnas de unos establecimientos concretos y determinados junto con su número de teléfono y esperar pacientemente al día 15 de cada mes para comprobar si ha ganado el esperado sorteo de un mes completo y gratuito de hipoteca.

El límite del premio económico está fijado en 700 euros. Esto quiere decir lo siguiente: si la hipoteca mensual pasa de esta cifra establecida, la panadería no se hace cargo del restante. Y para quien no tenga que afrontar estas cuotas ni obligaciones mensuales relacionadas con la vivienda, los 700 euros le serán depositados de igual modo íntegros y completos para utilizar en lo que quieran o necesiten. “Lo de la hipoteca es simplemente una forma llamativa de captar la atención”, explica Andrés con sinceridad, “si no tienes hipoteca haces lo que quieras con el dinero”, así, es completamente libre, lo que todavía hace más atractivo al proyecto.

Hay tres urnas disponibles

Aunque las tiendas y locales de Acuña se extienden por varios puntos diferentes de la ciudad gallega de Pontevedra e incluso por algunos lugares del entorno cercano y alrededores de la comarca (en Marín o en Poio, por ejemplo), las urnas físicas para depositar los tickets de compra y poder participar activamente en el sorteo del mes gratuito de hipoteca solo están disponibles en los locales situados en las calles Michelena, Juan Bautista Andrade y Benito Corbal, tres vías céntricas y muy transitadas.

Cabe destacar, por cierto, que el sorteo mensual se realiza el día 15 de cada mes, todos los meses desde el próximo julio hasta enero del año 2026. De este modo organizado, la suerte se reparte de forma más equitativa entre un mayor número de pontevedreses, uno al mes durante los próximos siete meses, que se llevará, desde luego, un tremendo respiro económico o una alegría para viajar, tapar agujeros, comprar cosas pendientes, etc.

Otra campaña paralela de Acuña

Estos panaderos, como se viene mencionando, no paran quietos en lo que se refiere a campañas que promocionen su pan, su imagen y su marca. Y es que al mismo tiempo y en paralelo, los Acuña están implicados en otra campaña solidaria, ya que participan activamente en el Movimiento Camper. En concreto lo hacen en el polígono industrial de Barro, donde los panaderos cuentan con modernas instalaciones donde ofrecen sus servicios, y donde han habilitado un punto gratuito y accesible de carga de agua para furgonetas, caravanas y autocaravanas. De hecho, esperan también próximamente trasladar su obrador al mismo polígono, cerca de este punto de venta

