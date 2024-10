Pan gratis gracias al sorteo de una panadería de Puerto Real (Cádiz)

"Ganarás el pan son el sudor de tu frente", sentenció Dios a Adán en la Biblia tras el incidente de la manzana (Génesis 3:19). En realidad, lo que se dice sudar, se sudará poco, al menos en Puerto Real, porque para que llegue a la mesa del agraciado valdría solo con usar un dedo.

Y es que 'El Panarra', en Puerto Real (Cádiz), no es que quieran llevarle la contraria al Altísimo, pero sí ponerlo mucho más fácil. Con tal de indicar 'Me gusta' en las redes sociales, mencionar a alguien con quien compartirías el pan y luego etiquetar al establecimiento en tus historias, es suficiente. ¿Qué ha vuelto el IVA al 2 por ciento? No pasa nada, hay 30 panes que esperan dueño por cero euros.

El pan en nuestra vida

El pan es un alimento básico en la dieta del ser humano desde hace 30.000 años, desde que se pasó del modo de vida nómada al sedentario con la agricultura. El pan es, por definición, el punto de transición que hizo prosperar a la humanidad. Y está presente en numerosas culturas. En la nuestra se ha enraizado, además, en el refranero.

"A falta de pan, buenas son tortas", dice el conformista; "al pan, pan, y al vino, vino", menciona el taciturno; "si tienes pan y lentejas, para qué te quejas", proclama el amoldable. También se usan en expresiones para intimidar: "Da hostias como panes", o para amar: "Eres un trozo de pan". Es, en definitiva, una de las bases de la civilización. En una dieta equilibrada, el pan ayuda a regular el intestino y aporta vitamina B (si es integral, mejor), lo que mantiene un mejor aspecto del pelo, las uñas o la piel. Además, como diría aquel, "está en todas las salsas".

Artesanos de la masa

En las publicaciones de este local indican con frecuencia que los productos que venden son naturales y de elaboración propia. El brioche, por ejemplo, una modalidad que ellos también hacen, con masa madre y larga fermentación, lo acompañan con fotografías que invitan ensalivan hasta al menos panero.

Además, ofrecen consejos y explicaciones sobre qué clase de pan se ha de comer según la salud de cada uno. Por ejemplo, los que están elaborados con masa madre tienen menos índice glucémico, por lo que provoca menos niveles de glucosa en la sangre, y es el más indicado para personas con obesidad o diabéticos.

Una campaña de marketing muy efectiva

Ya que hemos tiramos de refranero, se dice también que "nadie da duros a pesetas" (para post milenials y generación Z, un duro equivalía a cinco de las antiguas pesetas). Los sorteos tienen por finalidad provocar la participación de clientes y posibles clientes para atraerlos a sus productos. En este caso, esta campaña sería lo que los expertos llaman de “branding” o marca, con el propósito de potenciar la imagen del negocio y que sean los propios seguidores los que la abanderen.

"Cuantas más veces compartas, más posibilidades de ganarte el mes de pan gratis", reza el llamamiento. El anuncio del sorteo se realizó el pasado día 2 de octubre, y hasta la publicación de este artículo (teniendo en cuenta que es un negocio local), se han producido en una sola red social 167 menciones y se ha compartido en 45 ocasiones.

En otra plataforma, ha cosechado 104 likes y 312 comentarios. El coste de la promoción es cero, la única inversión es la de la elaboración del pan que ofrecen gratis durante un mes (30 en total). Sin duda, una campaña de mucho éxito, que muy probablemente les monetice con más clientes que compren en el establecimiento.

