Solidaridad con los mayores de Vigo: 50 taxistas llevan a 180 ancianos a ver las luces

Medio centenar de taxistas han llevado a cabo una acción solidaria para que 180 ancianos pudieran ver las luces de Navidad de Vigo. Los taxistas han transportado a los mayores hasta el casco antiguo para que estos pudieran disfrutar de la iluminación de la ciudad y del árbol de Navidad instalado en la Porta do Sol.

"Muy bonito. Cada momento que cambia, para mí, es una alegría grande. Una vez que estoy allí metida, que no salgo a nada, me emociona", se conmovía una de las ancianas que participó en la excursión, cuando se encontraba frente al árbol de Navidad de la Porta do Sol. "Todo el mundo las ve, vienen de otros sitios, de lejos, y nosotros aquí al lado. No verlas sería un desastre", aseguró.

Los mayores que acudieron a ver las luces se encontraban indispuestos físicamente, algunos de ellos dependían de sillas de ruedas o andadores para poder moverse. Por ello, la solidaridad de los taxistas para hacer posible el trayecto ha sido fundamental: "Queríamos tener una iniciativa para que los mayores puedan disfrutar de las luces", afirma uno de los taxistas, quien iba disfrazado de Papá Noel.

Esta es la tercera edición en la que se celebra esta actividad solidaria, en la que también colabora la ONG 'Grandes Amigos'. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, recibió a los mayores en la Porta do Sol, donde se ha sacado algunas fotos y ha conversado con algunos de ellos.