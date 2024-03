La solidaridad de unos alumnos gallegos con su compañero: piden una grúa mecánica que le permita acceder al patio

Anxo tiene 10 años y es uno de los alumnos del colegio Anxo da Garda, en A Coruña. Sufre el síndrome de Melas, un trastorno genético degenerativo que le provoca que pierda la movilidad poco a poco. Por ello, tiene que hacer uso de una silla de ruedas. Un hecho que no le permite disfrutar con total normalidad de los momentos de recreo en el patio, ya que este espacio está dividido en dos partes separadas -una cubierta y otra descubierta- por una escalera de ocho peldaños.

Con el fin de solventar esta situación, los padres del niño preguntaron el año pasado si sería posible instalar algún sistema que permita mejorar la accesibilidad, como puede ser una rampa o un pequeño elevador. El colegio trasladó la petición a la Conselleria de Educación que respondió de manera negativa. Pero lejos de abandonar la lucha, tanto compañeros como profesores de Anxo decidieron unir fuerzas y buscar una solución convirtiéndose en un claro ejemplo de solidaridad.

El remedio podría ser una grúa mecánica que le permita solventar el desnivel sin bajarse de su silla de ruedas. Para ello han creado una canción y la han colgado en YouTube. Una composición que surgió ante la falta de ideas para crear una poesía. Con la ayuda de los docentes, los compañeros de Anxo fueron escribiendo la letra de la canción y fueron ellos mismos los que hicieron la grabación del vídeo.

Más de 4.000 visualizaciones en dos días

Este 'videoclip' comienza con las palabras del propio niño diciendo: "quiero jugar a tu lado, ocho escaleras me lo impiden". A continuación, aparece el protagonista acompañado de sus compañeros, recorriendo los pasillos del centro hasta llegar al patio.

Con proclamas como "yo no soy una simple silla que no siente, que no tiene vida. Sin grúa esa escalera es una frontera, ya solo puedo pensar en esa grúa que me pueda dar alas para volar", han conseguido que la Jefatura Territorial de Educación vaya a aprobar el permiso y el presupuesto para comprar una grúa mecánica.

En tan solo dos días, esta muestra de solidaridad ha alcanzado las más de 4.000 visualizaciones en YouTube.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com