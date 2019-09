Ávila está en situación crítica, de emergencia por sequía, sus tres embalses están por debajo del 27 por ciento, el de Becerril tan sólo al 1%. En el de Fuentes Claras, se puede incluso caminar por su cauce.

De continuar así, si no se registran lluvias abundantes en los próximos días, es imposible garantizar el suministro de agua a la población. Está previsto que pueda haber cortes a partir de la primera semana de noviembre. De hecho, las fuentes públicas no funcionan desde verano ni tampoco se han regado los jardínes de la Muralla.

La provincia de Ávila no es la única provincia afectada por la sequía de este 2019. La reserva total en España es tan sólo del 53% y las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir no superan esa cifra; la del Júcar no llega al 40% y la del Segura sólo alcanza el 27%.