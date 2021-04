Servicios Sociales deriva a familias en situación de "extrema necesidad" a asociaciones vecinales de Madrid

Servicios Sociales de Madrid ha derivado este martes a la Asociación Vecinal de Aluche a dos familia en "situación extrema" para que ahí les donen alimentos y productos de primera necesidad. No es la primera agrupación comunitaria de este tipo a la que llegan personas enviadas por el Ayuntamiento.

La primera familia está formada por un matrimonio y una niña de 8 años y, según se lee en el informe, "presentan una situación irregular que no les permite acceder a empleo ni a subvenciones públicas obligatorias. Presentan empleos marginales y temporales que no pueden dar soporte a las necesidades básicas".

La segunda está compuesta por un matrimonio y un hijo no independizado de 27 años. "Actualmente los únicos ingresos de la unidad familiar corresponden al subsidio para mayores de 52 del esposo", reza el informe redactado -como el primero- por el Centro de Servicios Sociales Yébenes del Ayuntamiento de Madrid.

Que lleguen familias buscando ayuda a este tipo de agrupaciones vecinales no es extraño, señala Yolanda Juarros, voluntaria desde hace años en la Asociación Vecinal de Aluche, "lo extraño es que sea Servicios Sociales quien las envíen y que lo hagan por carta".

Responsabilidad de Ayuntamiento

"No damos abasto, somos 150 voluntarios trabajando día y noche sin parar, pero no podemos ayudar a más de 650 familias. Es imposible. Hoy le he tenido que decir a una familia con dos menores, de 6 y 3 años, que no podíamos hacer nada por ellos salvo pedirles que se apunten a nuestra lista de espera, pero es descorazonador", lamenta.

"Nosotros solo somos voluntarios, esto tienen que hacerlos profesionales remunerados, es responsabilidad de Servicios Sociales, del Ayuntamiento, que para algo pagamos impuestos", señala.

Cada vez más personas en situación de pobreza severa

Juarros asegura que otras asociaciones de la ciudad han recibido familias que han llegado blandiendo cartas similares enviadas desde el Ayuntamiento. No entiende a qué obedece esta nueva estrategia y apunta que, quizá, sólo se deba a la "mera desesperación de los trabajadores sociales, que no saben qué hacer".

La voluntaria afirma que el número de personas en situación de pobreza y que necesita ayuda urgente se ha multiplicado a causa de la pandemia. "Sólo este martes han venido tres familias, la situación es desesperante".

"Exigimos recursos, estamos exhaustos y no queda comida en las despensas", denuncia.