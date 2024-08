Seis meses del trágico incendio de Campanar: "Echo muchísimo de menos mi casa"

Han pasado ya seis meses desde el incendio del edificio ubicado en el barrio valenciano de Campanar. Un incendio que dejó dos bloques calcinados y que se cobró la vida de diez personas, dejando a otras 400 sin sus hogares. Hoy, los vecinos que sobrevivieron al fuego, construyen un futuro alrededor de la idea de rehabilitación del edificio que un día fue su casa.

Hace unos meses, se anunciaba que los vecinos habían puesto en marcha una Asociación para conocer si podían rehabilitar sus viviendas calcinadas: "Hemos contratado una empresa que está haciendo el peritaje y la semana que viene recogerán las últimas pruebas, así ya sólo quedará esperar las conclusiones", explicaban. Finalmente, en junio se supo que el edificio se podía rehabilitar. La buena noticia fue que no hay un daño estructural importante que impida su rehabilitación. Es el informe del peritaje de la empresa Intemac, que confirma que no hay daños graves que puedan frenar una futura reforma integral.

Una respuesta que devuelve tranquilidad a la mayoría de afectados: "Es como si hubiéramos abierto ya el portal de Poeta Rafael Alberti. Esto nos supone una alegría inmensa. Es un primer paso, aunque todavía queda mucho por hacer", hablaban así los vecinos ante la respuesta positiva.

Este martes se han comenzado con los trabajos previos al desescombro del edificio que se incendió el pasado 22 de febrero. Ese desescombro consiste en la retirada de elementos contaminantes para garantizar la seguridad de los trabajadores.

"Echas mucho de menos tu casa, yo echo de menos mi hogar"

Enrique y Óscar son vecinos del edificio de Campanar que se quedaron sin sus respectivos hogares. Explican cómo se sienten una vez que ha pasado el tiempo: "Echas mucho de menos tu casa, yo hecho de menos mi hogar", señala uno de ellos y recalcan que la peor parte de la tragedia son las muertes: "Por desgracia esa es la parte que más nos duele a todos los vecinos".

Ahora, se construye un proyecto con el cual pueden soñar que vuelven a sus hogares. Los primeros pasos para la reconstrucción del edificio están en marcha. Así lo explica Enrique, presidente de la Asociación de los Vecinos de Campanar: "Se están realizando unos trabajos provisionales y accesorios respecto a la preparación de ese desescombro. Se empezará a principios de septiembre". Subraya, además, que paralelamente "se está redactando el proyecto de rehabilitación del edificio que durará en torno a siete meses". "Yo le llamo proyecto de vida, me apetece mucho pensar en ese día, no sé cuándo va a ser, sé que va a ser un camino largo y duro", pero ellos no pierden la esperanza en volver algún día al que fue su hogar durante tantos años.

Hace unos meses, los vecinos mostraban preocupación sobre los costes de rehabilitación: "Ahora tenemos que ver si con el seguro comunitario, además de los seguros privativos, podemos hacer frente, sino tenemos que tirar de donaciones". Aseguran que son demasiados gastos: "Hemos pagado muchas cosas, el servicio de tasación, otro para las negociaciones con los seguros. Desde luego, un edificio de esta envergadura lleva su coste, estamos en esa fase. Toda ayuda es buena, siguiéndonos por Instagram o de cualquier tipo".

Hasta que puedan volver a sus hogares, la mayoría ha buscado un piso de alquiler: "Hay un porcentaje alto que sigue en las viviendas de Zafranar", señalaban algunos.

