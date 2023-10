El sector funerario presenta en Valencia una moto sidecar para hacer el último viaje: "Se busca homenajear la vida del que se va"

¿Es posible innovar en el sector funerario? La respuesta es sí, o al menos es lo que trata de demostrar Funermostra. Una feria que pone el foco en conseguir una sepultura más sostenible, ecológica y que contribuya al cambio social. De hecho, en estas jornadas se ha desvelado una larga lista de alternativas para despedir a nuestros seres queridos. Desde luego, hay propuestas de todo tipo: Una moto sidecar para hacer el último viaje, una urna árbol con instrucciones Do It Yourself o una caja en forma de piedra de río donde se oye el agua correr.

Todo eso podría parecer impensable hasta ahora, pero en esta cita se han presentado proyectos tan innovadores como un gran barco vikingo o una empresa que recoge residuos metales de los crematorios e incineradoras y les da una segunda vida, contribuyendo a la economía circular. Pero eso no es todo, hay un centenar de expositores entre empresas, marcas e instituciones en apenas 10.000 metros cuadrados.

Y todo ello se ha conocido esta mañana en la inauguración de Funermostra que estará en la capital del Turia hasta el próximo 20 de octubre.

Crece el suicidio entre los jóvenes

El suicidio ha sido el primer asunto que se ha tratado en este encuentro. Esta mañana, un equipo de profesionales ha puesto sobre la mesa este tema que, desgraciadamente, es una realidad en España. Bajo el título 'El suicidio en España: realidad actual como fenómeno social', se ha hablado especialmente del incremento exponencial de estos casos entre la gente joven.

¿Por qué? ¿Cómo prevenirlo? Son algunas de las preguntas que se han puesto sobre la mesa. Es decir, conocer las causas de este aumento y explicar por qué irrumpe especialmente entre los adolescentes. En este sentido se han abordado estrategias para la detección temprana, así como el apoyo emocional por parte de los profesionales, en este caso del sector funerario.

El presidente de Funemostra, José Vicente Aparicio, ha insistido: "Era importantísimo dar voz a este problema social. Nuestros profesionales deben tener las herramientas para afrontar una situación así con familias que han pasado por este trauma".