El secreto de la eterna juventud de un grupo de jubilados de A Coruña: "Bañarse en el mar todos los días"

Mari no quiere desvelar su edad. Alegre y dicharachera, es la veterana del grupo. Le echamos unos 70 y se ríe: "Uy, ya me gustaría, tengo bastantes más". Viene a bañarse en el mar todos los días, caiga quien caiga. "Si el mar está revuelto solo me mojo y salgo, ya no tengo la misma estabilidad".

Para ella esto es salud. "El día que me falte se acabó, esto me da la vida", nos cuenta. Baja a la playa a media mañana, después de dejar su casa lista. "A mi me gusta gobernar en mi casa, hacer las cosas y tenerla siempre bien". No fuma ni bebe, y aunque acaba confesando que le toca tomar alguna que otra pastilla, también intenta alimentarse bien. "Tomo mucha fruta, me gusta la tropical: mango, papaya...". Quién sabe, igual es parte del éxito.

Los valientes de Riazor

Ivonne es otra de las integrantes de este grupo de valientes. Así les llaman en la ciudad de A Coruña: los valientes de Riazor. Forman parte de la postal de esta icónica playa de la localidad. "Es bueno para todo, para la circulación, para el cuerpo, y también para la piel". La suya no aparenta ni de lejos los 70 años que tiene.

Mientras vamos hablando con ellos les vemos secarse, cambiarse e incluso hacer ejercicios en la arena. "Yo hago en el agua y después un poco fuera para entrar en calor", relata Arturo. Lleva años viniendo y la única parte mala, asegura, es que a veces hace frío: "Por eso hay que moverse más". A sus 72 es uno de los más jóvenes del grupo.

Vivir sin estrés

Entre todos forman un gran equipo. Comparten experiencias, anécdotas y risas. "Llevar una vida activa es fundamental. Yo vengo aquí por la mañana y por la tarde voy a andar. Eso sí, no hago ninguna actividad que me suponga tener una hora fija, ya estuve bastante preocupada por la hora durante los años de trabajo, ahora si quiero voy y si no quiero no voy". Aquí otra clave probablemente: la falta de estrés.

Y no lo decimos nosotros, está demostrado que vivir en calma tiene grandes beneficios para la salud.

Por no hablar de las ventajas para los huesos, aseguran. "Los únicos días que no venimos son los que hay temporal y cierran la playa. Eso lo respetamos a rajatabla". Como no podía ser de otra manera. Aunque en esas ocasiones regresan a casa con pena. "Bañarse los días de lluvia es una maravilla, yo se lo recomiendo a todo el mundo". Sea como sea, beneficios al margen, de lo que no hay duda es de que la experiencia engancha.

