El secreto de Esperanza, de 106 años: "Un chupito diario de licor café"

¿Existe un secreto para la longevidad o la eterna juventud? Es lo que confirma con un estudio del que se desprende que en los próximos años Ourense se convertirá en el territorio más longevo del planes. Asuntos como la calidad de vida, el termalismo, la alimentación de proximidad y la falta de grandes industrias que generen contaminación, están detrás de todo ello.

La epigenética estudia cómo el entorno y los hábitos saludables interaccionan con nuestro ADN y Ourense será en una década la capital mundial de la longevidad. Según el censo en la ciudad hay más de 300.000 habitantes, y 300 pasan de los cien años; ya es la provincia más longeva de España, y van a por más.

Ourensana es Esperanza, tiene 106 años y nos lo muestra orgullosa en su Documento Nacional de Identidad. "Mirad, el 4 de diciembre de 1916, la fecha en que nací", explica. Nos recibe en su casa, perfectamente maquillada, peinada y con sus mejores galas para la ocasión, "yo sigo siendo muy coqueta. Y si un día no lo soy, me obliga mi hija. Hay que cuidarse", comenta entre risas.

Lleva viuda más de medio siglo y, aunque nunca creyó vivir tanto tiempo, encuentra en su buen humor y las ganas de hacer cosas nuevas cada día, la respuesta al porqué de su casi eternidad. "Yo voy a bailar varios días, juego la partida, sonrió mucho y, además, me tomo un chupito diario de licor café", explica. Esto nos lo dice antes de sacar unos vasos e invitar a un trago.

A pocos metros, en una calle casi contigua, encontramos a Lolita, centenaria residente en Ourense y con una fuerza arrolladora. "Me pongo de muy mal humor porque no puedo hacer muchas cosas sola pero luego se me pasa”, admite. Este año va en las listas a la alcaldía del Ayuntamiento de su ciudad. “La política se ha convertido en algo horrible, no sé si ya se puede cambiar algo". Por si acaso, ella está ahí

Ambas mujeres son mayores, ourensanas y gozan de una salud de hierro aunque sus secretos de longevidad sean tan distantes: una apuesta por la sonrisa y el “dejar pasar” y la otra por el carácter fuerte. Ambas son un buen ejemplo de lo que ocurre en esa tierra: se vive más. Quizás, se viva mejor.