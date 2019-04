El secretario de Falange asegura que "todo español de bien debería haber estado" en el escrache a 'Blanquerna'

El secretario nacional de FE-La Falange, Sergio R. F., ha afirmado este lunes que acudió a la librería Blanquerna el 11 de septiembre de 2013 porque su "condición de español y patriota" le "obligaba a estar allí". "Todo español de bien debería haber estado allí", ha asegurado.

Así lo ha afirmado el acusado durante la primera sesión del juicio oral por el asalto al Centro Cultural-Librería 'Blanquerna' en la Sección 30 de la Audiencia Provincial, donde del mismo modo ha reconocido que bajó las escaleras del centro cantando la consigna "No nos engañan, Cataluña es España".

También ha señalado que la intención era realizar un "escrache ante lo que iba a suceder". Por otra parte, ante las preguntas de su letrado, ha señalado que desconocía el hecho de que allí se encontraran políticos.

El primer acusado que ha declarado --de los quince--, Pedro C., ha reconocido conocer "a parte de los encausados". Al preguntarle el Fiscal si estaba afiliado a 'Alianza Española' ha respondido que esa pregunta no venía "a cuento", aunque ha reconocido pertenecer a Democracia Nacional.

"A mí me gusta estar donde están las banderas de España" ha respondido el acusado al ser preguntado si llevaba o no banderas. Ha reconocido no tener invitación para el acto "porque no sabía que se necesitaba invitación". También ha señalado que coreó al entrar "No nos engañan, Cataluña es España". "Tengo la voz grave, soy muy impulsivo... y sí, se coreó". "Mi intención era realizar una protesta política y defender la unidad política", ha puntualizado.

"Contra el amor a España"

El acusado ha negado haber empujado a nadie en el acto. Cuando bajó las escaleras, llegó al atril y apartó el micrófono porque le hicieron entender que se iba a producir "una soflama contra el amor a España" que es lo que a él le "mueve". Cuando quiso salir del acto, vio a un cámara encima de él "y en un acto reflejo" quiso apartar la cámara.

Al ser requerido sobre por qué se fueron todos juntos, Pedro C. ha señalado que hubo asistentes "al acto de exaltación al independentismo que se estaban poniendo muy violentos, por lo que hubo que salir de allí para no realizar ningún acto constitutivo de delito".

"No fuimos con conciencia de delinquir sino por el amor que tenemos a España". Respecto a quién roció gas pimienta, él ha asegurado que "en ningún caso" vio o notó que había gas pimienta.

"El 11S no se utiliza lamentablemente como una fiesta autonómica, sino de exaltación del independentismo". En un momento dado le ha dicho a una de las acusaciones particulares que no quería responder más sus preguntas, calificadas como "retorcidas".

Les mueve "el amor a España"

Al ser preguntado por una de las defensas, ha asegurado que acudió con su novia y que "si a ella le cae alguna pena", él quiere que la misma recaiga sobre él porque "ella no tiene culpa de nada.

Ha reconocido que antes de asistir a Blanquerna pasó por Cibeles, donde había una multitud con banderas de España. En las inmediaciones de la librería, ha reiterado que "hubo discrepancias y al final se entró". Ha reconocido estar "alterado" por una posible exaltación al independentismo porque a él le mueve "el amor a España".

Ha vuelto a reconocer que no llevaba ningún distintivo de la organización a la que pertenece. "Condeno la violencia", ha reconocido, aunque "si tocan el amor a España saco mi impulsividad". Del mismo modo ha asegurado no tener conciencia de vulnerar la ley en el momento del asalto a la librería 'Blanquerna'.

A continuación ha declarado la pareja de Pedro C., Paula M., quien ha reconocido del mismo modo estar afiliada a Democracia Nacional. También ha reconocido corear "No nos engañan, Cataluña es España". Al igual que Pedro C., ha afirmado no tener constancia de que nadie tirara gas pimienta en el Centro Cultural.

Una de las acusaciones ha recordado a la acusada que llamó esa tarde a otros dos de los acusados. "Fue algo espontáneo, que se puso en conocimiento de los que pudieron estar interesados y nos lo íbamos comunicando", ha reconocido.

Ante las preguntas de su defensa, ha afirmado haber acudido porque iba su novio. "Donde va Pedro voy yo", ha puntualizado. "No iba a Blanquerna, iba detrás de Pedro".

Ha afirmado estar lesionada el día de los hechos porque tenía los tendones de la mano cosidos. Respecto a la entrada de Blanquerna ha reiterado la versión de Pedro C. La acusada ha afirmado que acudió allí por el "amor a España", y que cuando se habla de la unidad de España su conciencia "grita".