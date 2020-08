Se hace pasar por una agencia de modelos para conseguir fotos íntimas de chicas: "Preferimos tipo selfie"

Una agencia de modelos ha denunciado que están suplantando su identidad para engañar a jóvenes. Alguien se hace pasar por un representante de la agencia para conseguir fotos íntimas de las chicas y sus datos bancarios. La Policía ya lo está investigando.

Rastrea los portales de Internet en busca de chicas que quieren trabajar como modelo y entonces las contacta: "Quería que le mandase fotos en ropa interior". Viviana es una de sus víctimas.

Ella sospechó enseguida: "Me pareció extraño todo lo que me decía, las horas en las que me llamaba...". Y, efectivamente, se está haciendo pasar por una agencia de modelo que sí existe en realidad. Así ha engañado a varias jóvenes.

Así lo descubrió el director de la agencia

"Creé un perfil falso, e hice pasar por una chica y comprobé fehacientemente que estaba utilizando el nombre de la agencia y que solicitaba esos datos", explica Carlos Checa, director de Fashion Face. En un mensaje a otra chica decía que no quería fotos profesionales y les pedía selfies.

Lo siguiente era pedirles la tarjeta de crédito con la promesa de pedirles trabajo: "Te guardo la plaza ahora si me prometes que mañana me facilitas sin falta los datos de la tarjeta de crédito que te dé tu papá". Hemos llamado al denunciado por suplantación de identidad, pero sin respuesta.

