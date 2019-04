Se desploma un andamio de obra en el centro de Alicante sin causar víctimas

Un andamio de obra se ha desplomado este martes en el centro de Alicante sin causar ningún herido, según ha informado el edil de Seguridad en el Ayuntamiento, Fernando Marcos. El rastreo de una cámara térmica y la unidad canina del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) no ha localizado ninguna persona herida en el siniestro, registrado a las 16.15 horas en la calle Bailén.

El edil ha señalado, sin embargo, que hasta que no finalicen las tareas de retirada de todo el material de escombros no se podrá asegurar "al cien por cien" que no hay afectados. Asimismo, ha confirmado que el desplome del andamio se ha producido por causas que se desconocen y que deberá determinar una investigación.

El andamio estaba ubicado en la calle Bailén, en el lateral de un edificio de 12 plantas, frente al Teatro Principal. En el dispositivo trabajan 20 bomberos con dos vehículos escalera para asegurar la parte superior del andamio y para poder retirarlo, antes de proceder al desescombro de la parte inferior.

La Policía Local mantiene balizada la zona y el tráfico está cortado en calle del Teatro, plaza Ruperto Chapí, duque de Zaragoza y Tomás López Zaragoza. El edificio no se ha desalojado, pero la Policía ha alertado a los vecinos para que se mantengan en sus viviendas y no salgan.

Sí que se ha evacuado a los locales comerciales anexos y un centro odontológico. La zona afectada se mantendrá cerrada durante la noche de este martes hasta que se retiren todos los escombros.