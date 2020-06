Llegan las vacaciones tras el curso del coronavirus, ¿hay campamentos?

Muchos dirán que por fin acabó el curso, incluidos los padres, que han tenido que estar pendientes de las clases telemáticas. Pero el problema ahora es encontrar una actividad para los hijos. Muchas de las tradicionales colonias o cursos de verano han estado en suspenso por falta de normas sobre qué se podía hacer. Ahora, las comunidades están a toda prisa preparando órdenes para delimitar qué está permitido y qué no. Con algunas diferencias, las normas son parecidas en casi todas. En todos los casos se establecen limitaciones de aforo, distancia y mascarillas.

Por ejemplo, en, se mantienen las restricciones en las acampadas con tiendas, se permiten loscon hasta 20 personas, se autorizan las pernoctas ena partir de los ocho años en grupos de hasta 50 personas, menos en las actividades que se realicen, y se podrán realizar

Madrid permite los campamentos de actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil (con 300 asistentes al aire libre y 75 en espacios cerrados) y se prohíbe el baño en ríos, lagos y pozas remansadas de agua dulce y no tratadas, así como en el resto de zonas fluviales, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid establece en la orden aprobada hoy que permanezcan clausuradas las áreas recreativas de los montes, salvo que se pueda garantizar que no se supera el 75% del aforo, así como la desinfección de merenderos, fuentes, etc. En cuanto a las actividades en centros de interpretación o aulas de la naturaleza, los grupos estarán formados por un máximo de 25 personas.

Cursos para monitores

En la Comunidad Valenciana se establece una división interna de los participantes de cualquier actividad en grupos estables de edad de hasta 10 miembros que incluirán participantes y una persona con titulación de monitor o monitora de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (MAT) o equivalente y en la nueva normalidad, el número de también será en grupos de 10 participantes, más un monitor o monitora con titulación y opcionalmente una persona en prácticas MAT y un acompañante cuando la persona participante lo requiera. El uso de espacios comunes se establecerá por turnos, y se extremarán las medidas de higiene y prevención definidas en los protocolos de prevención de Covid-19 en el ámbito del ocio educativo. Las actividades en espacios cerrados se llevarán a cabo garantizando las medidas de distancia física mínima de metro y medio entre los diferentes grupos de 10 participantes. El IVAJ habilitará un plan de formación on line en temas de seguridad, higiene y medidas de prevención de la COVID-19 en el ámbito del ocio educativo, y que será obligatoria para todas aquellas personas que vayan a trabajar como monitor o monitora de actividades de tiempo libre.

En las actividades con pernoctación y transporte, las condiciones se adaptarán a lo que establezcan en cada momento las autoridades competentes. Asimismo, las actividades de comedor, duchas, salidas, entre otros, serán "temporalizadas partiendo de los mismos grupos estables y siguiendo las normas y medidas adoptadas en cada caso por la propiedad o autoridad competente". Las actividades puntuales de la programación que requieran personal especializado (apoyo de inglés, artístico, danza, aventura, etc.) están permitidas manteniendo las medidas de distancia física y protección correspondientes. El personal de estas actividades tendrá que maximizar los protocolos de limpieza previamente y posteriormente a la actividad de cada grupo.