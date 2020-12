Varias comunidades continúan vacunando del coronavirus al haber guardado dosis pese al retraso del envío

Hay comunidades autónomas que pese al retraso en el envío de las vacunas siguen su plan de vacunación. Un ejemplo son Extremadura o Madrid, y todo gracias a las dosis que guardaron de la primera remesa.

"Hemos sido cautos en el reparto, hemos guardado la mitad", ha aseurado Antonio Zapataero, viceconsejero de sanidad de la Comunidad de Madrid. Al Hospital San Pedro de Logroño su partida ha llegado escoltada por la policía. Los sanitarios han puesto en marcha su plan de vacunación

El ministerio de Sanidad ha asegurado que el problema logístico de Pfizer ya está solventado. Salvado Illa ha asegurado que mañana llegarán el resto de dosis para seguir el proceso de vacunación en toda España.

Serán unas 350 mil dosis a la semana, la misma cantidad cada semana hasta conseguir vacunar a buena parte de la población, como ya se ha hecho con Araceli, la primera perona vacunada en España. "Me encuentro bien, alternando con todo lo que me van diciendo, me he hecho famosa", asegura Araceli.

Mónica, su enfermera, también se la puso, y fue la primera sanitaria en hacerlo. Todavía se emociona: "Tiene un aplomo y una entereza soberbia. Creo que es un ejemplo, la admiro totalmente".

De momento, ninguna persona que haya recibido la vacuna en España tiene efectos secundarios.