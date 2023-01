Sara Blanco, la influencer de 91 años que supera el Parkinson con mucho estilo

Acaba de cumplir 91 años, pero nadie lo diría. Con un look rompedor, no solo crea tendencias para todas las edades, sino que da una lección vital, cómo convivir con una enfermedad tan paralizante como el Parkinson.

En sus posts, posa con su pelo azul y outfits más que actuales. Lejos de esconder su temblor, muestra a sus 147.000 seguidores sus contagiosas ganas de vivir. En una entrevista concedida a Diario Sur, Sara cuenta que tiene "temblores esenciales en las manos desde hace 40 años o más, pero me diagnosticaron Parkinson hace unos diez".

Sin trivializar sobre una enfermedad dura como lo es el Parkinson, Sara abre una ventana al mundo para transmitir su energía. "La enfermedad sé que está ahí pero no me interrumpe para mi vida. Solo le digo, despacio, despacio, dame tiempo", asegura.

Su historia

Nació en Valladolid y actualmente reside en Marbella. Pero fue durante una etapa en la que vivía en Los Ángeles cuando surgió la faceta de influencer. Se trasladó a Estados Unidos para acompañar a dos de sus hijas, allí le recomendaron que se abriera una cuenta de Instagram como entretenimiento. "Empezamos haciendo cocina. Subía a diario lo que hacía para comer. Por la mañana la comida y por la tarde la moda. Cocido, paella, croquetas y todo tipo de guisos que yo hacía", cuenta.

Ya no es un hobbie, es su forma de expresarse. En Diario Sur asegura que en su "interior yo tenía algo que necesitaba que explotara y me encuentro muy cómoda con todo esto. Parece que lo he vivido toda mi vida". "Lo estoy viviendo con toda la naturalidad del mundo, no me sorprende nada y espero más", asegura

Su mensaje para los mayores es claro: "sal a la calle y disfruta de todo. Yo cojo mi andador y salgo sola. Me voy a tomar un café, a dar un paseo, hago la compra... Igual pueden hacer ellos. Si tienen enfermedad, como si no la tienen". "Hay muchas personas mayores que están asomadas al balcón y no bajan a la calle y es una pena. Hay que mezclarse con andadores, sin andadores. Hay que salir a la calle y participar de la vida".

No sólo tiene un estilazo indiscutible y una energía contagiosa, por encima de todo, Sara es un gran ejemplo. Una gran influencer.