La sanción de 2004 por alimentar animales callejeros que abre ahora la polémica en un pueblo de Valladolid

Está prohibido desde hace 20 años, pero el recordatorio que ha hecho en redes sociales el Ayuntamiento de Medina del Campo, en Valladolid, ha reavivado la polémica sobre la alimentación de los animales callejeros.

Por ordenanza municipal está prohibido en esta localidad, pero desde el gobierno de la ciudad se reconoce las dificultades para aplicar las sanciones que pueden llegar a los 150,25 euros. “La Policía Local vigila el cumplimiento de todas las ordenanzas municipales -explica Luis Carlos Salcedo, concejal delegado para la gestión de Alcaldía, Contratación y Hacienda municipal-, pero pasa como con los dueños que no recogen los excrementos de sus perros. En cuanto los ven, se corrige el comportamiento”.

Las colonias de gatos ocasionan problemas, sobre todo, de salud pública y son numerosas las quejas que se han hecho llegar al equipo de Gobierno. “Simplemente se ha hecho un recordatorio”, comenta Salcedo, porque la sanción ya existía.

El recordatorio ha generado las protestas de la Asociación Colonias Felinas de Medina del Campo ante el riesgo de que los animales puedan morir de inanición. En declaraciones a el periódico El Norte de Castilla, han asegurado que lo que empezó como algo particular, alimentar a los animales callejeros, supuso la unión de varios vecinos en un mismo objetivo y denuncian dejadez en el cuidado de los gatos que están en la calle. Antena 3 ha intentado conocer su opinión de primera mano, pero representantes de la asociación no han considerado responder a nuestra petición.

En cualquier caso, el compromiso del Ayuntamiento es afrontar esta cuestión una vez concluyan las fiestas patronales de San Antolín en las que está inmersa la localidad hasta el 8 de septiembre. “Dar de comer hoy a animales callejeros en nuestra localidad está prohibido, pero no descartamos actualizarla y, si fuera necesario, adaptarla a la Ley de Bienestar Animal”, explica. “Simplemente se trataba de un recordatorio y una forma de concienciar de que el cuidado de nuestra localidad es cosa de todos”, afirma Salcedo.

Ley de Bienestar Animal

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en su Capítulo VI (Título II), regula todo lo relativo a las colonias felinas. Establece que el objetivo es el control poblacional de los gatos comunitarios a fin de reducir progresivamente su población y manteniendo su protección. Así, obliga a identificar mediante microchip registrado a nombre del Ayuntamiento, a la esterilización quirúrgica de todos los gatos comunitarios y a desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas.

Los Ayuntamientos tendrán que controlar y sancionar aquellos responsables de gatos que no pongan las medidas necesarias para evitar la reproducción con gatos comunitarios, vinculado ello a la obligación de identificación y esterilización. Pero realmente no se pronuncia sobre la prohibición o no de dar de comer a animales callejeros y lo deja en manos de las ordenanzas municipales.

