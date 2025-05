El rugido de las Ventas con Morante no fue escuchado por el presidente: su mejor faena en Madrid no ha tenido trofeo

Decimoséptima de abono. Corrida de la Prensa en la que volvía Morante junto a Talavante y Rufo. Se esperaba al sevillano con ganas por el estado de gracia que atraviesa el torero . Estuvo cumbre de principio a fin. A 'Seminarista', el primer toro de Garcigrande, le hizo posiblemente la mejor faena, la más cuajada y la más completa de todas las que ha hecho en Madrid. Por eso no se puede entender que no tuviera premio. El mosqueo del diestro fue evidente y quizá explica la rapidez con la que despachó al segundo de su lote que no tenía las condiciones que a él le gustan. Morante en estado puro.

Lo mejor

El torero de la Puebla del Río. Fue en realidad lo único a destacar del festejo. Podríamos poner su faena entera en bucle como una master class para los que empiezan...Estuvo cumbre, en todo.

La cantidad de rostros conocidos que abarrotaron al público, aunque la verdad es que casi todo todos los días o se cuelga el cartel de "No hay billetes" o se roza. Éxito rotundo de público.

Lo peor

El Presidente del festejo, que no oyó el rugido de Las Ventas. Es verdad que el diestro Morante no mató especialmente bien y que el toro tardó en caer, pero también lo es que el primer trofeo lo da el público. Lo dice claramente el reglamente. Y el respetable pidió el premio de forma muy mayoritaria. La faena pudo ser de dos orejas. Suficiente castigo es que el sevillano pierda la Puerta Grande de Madrid que todavía no tiene, pero es inexplicable que esa actuación no tuviera recompensa. La primera plaza del mundo tiene que ser justa. Si no, se perderá gran parte de su grandeza

A destacar

Volvió Talavante a Las Ventas tras la Puerta Grande del primer día de feria. Dejó momentos importantes como el inicio de la faena al segundo: 7 muletazos hilados llenos de la clase y templanza típicas del toreo del pacense.

