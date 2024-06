Rociado con pegamento industrial por su exjefe: "Si me lo intento quitar me arranco la piel"

Iván tiene 43 años, trabaja en la construcción y hace una semana que ha sufrido uno de los peores episodios de su vida. Prefiere no dar la cara, pero nos cuenta el ataque por parte de la persona que lo contrató. Su exjefe lo roció con pegamento industrial y le tiró huevos cuando fue a hablar con él para cobrar una deuda.

El trabajador, harto de esperar los 425 euros que su jefe le debía por unos trabajos como carretillero, y tras pedírselo en varias ocasiones sin éxito, decidió acudir a su casa a reclamárselo en persona. Como se aprecia en las imágenes grabadas por una vecina, Iván llega acompañado de un amigo y comienza a gritar en la calle, justo debajo del balcón de su jefe: "Pascual paga lo que debes, Pascual paga lo que debes".

Tras unos segundos, se puede observar en las imágenes como alguien sube la persiana de una de las ventanas del primer piso y aparece un hombre con un recipiente con un líquido blanco y se lo lanza desde el balcón dejándolo completamente cubierto ante la atónita mirada de los vecinos. El contenido del cubo era nada más y nada menos que pegamento industrial. "Voy a bajar ya, voy a bajar", grita el jefe desde el balcón, y seguidamente amenaza con lanzar un objeto de grandes dimensiones que parece ser un burro metálico y que llega a levantar para tirarlo también por el balcón aunque finalmente vuelve a dejarlo en el suelo.

"Yo reclamo lo mío", exclama el empleado, y comienzan un cruce de insultos y gritos desde la calle y el balcón respectivamente. El agresor, se introduce de nuevo en el interior de la vivienda, y pocos segundos después vuelve a la carga. Aparece en escena con algo en las manos que resultan ser huevos, y lanza tres con fuerza contra Iván. "¡¡Pero qué haces!!", exclama la persona que graba el vídeo desde la vivienda de enfrente mientras varios vecinos del edificio observan desde sus balcones sin dar crédito a lo ocurrido.

"Si me cae en los ojos me deja ciego"

Una semana después de la agresión, Iván continúa con señales de pegamento en la espalda y denuncia que fue a reclamar un dinero a su jefe pero que él, tal y como se observa en el vídeo, le roció con una sustancia corrosiva, un pegamento que se utiliza en la construcción para pegar el hormigón y que le ha dejado la espalda con diversas lesiones y con restos de pegamento que no se puede despegar porque se arranca la piel. "Al arrancarme el pegamento yo mismo se quedaba todo negro, si me lo intento arrancar lo que hago es arrancar la piel". Acudió a dos hospitales donde no pudieron tratarle con nada, y solo puede esperar a que el pegamento vaya desapareciendo de su piel con el tiempo.

Además Iván tuvo que raparse la cabeza, porque tenía el pelo completamente cubierto de pegamento: "La barba la pude salvar porque hay un líquido para limpiar, una espuma, y no me tocaba la cara pero lo intenté con el pelo y tuve que echarme agua porque me quemaba la cabeza. Me tuve que rapar y se me levanta la piel del cuero cabelludo", explica Iván.

Lo que no deja de pensar la víctima de esta brutal agresión es lo que hubiera podido pasar si llega a mirar hacia arriba en ese momento: "Si me cae en los ojos me deja ciego, me arruina la vida, tengo dos niños, mi mujer", dice. "Yo fui a trabajar, me pagas y ya está, no hace falta que me agredas", añade, y recuerda de nuevo lo sucedido: "El tío se volvió loco. Mes escupió, me llamó de todo".

Iván interpuso una denuncia contra su exjefe y ahora hace un llamamiento a que la justicia haga "todo lo posible", ya que el dinero no sabe si lo llegará a cobrar algún día.

