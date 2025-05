¿Robos en la Feria de Jerez? Falta cableado y material de cocina en más de 20 casetas pero a la policía no le constan denuncias

La Feria de Jerez conocida también como la Feria del Caballo que comienza el 17 de mayo no se va a suspender ni por la polémica de los últimos meses debido al reparto de casetas ni ahora por el robo en una veintena de las mismas, según avanza La Voz del Sur. Así lo ha expresado el Ayuntamiento jerezano en un comunicado de urgencia.

A las 22.00 horas del próximo sábado la fiesta arrancará con El Alumbrado. Durante las noches del viernes y el sábado una veintena de casetas se han visto afectadas por el robo del cableado eléctrico y de material de cocina. Algunos caseteros achacan esta situación a la falta de seguridad. Debido a estos incidentes a unos días de que el albero se llene de caballos y flamencas piden que la policía vigile el recinto ferial de González Hontoria sobre todo durante las noches.

A pesar de que se encuentra vallado el recinto en las ultimas horas parece que han entrado al alma de la feria, las casetas, a ese lugar donde se baila, donde se canta, donde se realiza la convivencia. De ese lugar no solo se han llevado publica La Voz del Sur los cables de las instalaciones eléctricas también han robado materiales de las cocinas

"Que lo denuncien para poder actuar"

Al Jefe de Policía Local señala María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, "no le consta que hubiera ningún tipo de denuncia no sabemos qué ha podido ocurrir, puede ser que se haya producido un robo puntual". El recinto explica García Pelayo "se mantiene cerrado, acotado por las noches". El propio Comisario de la Policía Nacional nos ha trasladado que están "pendientes pero mientras no haya denuncia no pueden hacer nada", añade la regidora de Jerez que ha trasladado a la Asociación de Caseteros "que lo denuncien para tomar las medidas oportunas".

Hace menos de una semana decenas de estos caseteros pedían reunirse con el Ayuntamiento debido a las dudas que estaba generando la aplicación de la nueva ordenanza que ha entrado en vigor este año en lo que a temas de la feria concierne. Se quejaban de que la norma señala que las casetas deben estar montadas cuatro días antes de la inauguración, algo imposible entienden de cumplir aunque finalmente tras una reunión "ambas partes hemos quedado satisfechas", nos dice Alfredo Carrasco, Presidente de la Asociación de Hosteleros de Jerez.

Sobre el aumento del los robos en las casetas, Carrasco manifiesta que de las 180 casetas que hay en la Feria de Jerez, su asociación controla alrededor de 70 "hemos preguntado a nuestros caseteros y nadie nos lo ha llegado a confirmar". Alfredo ha insistido igual que señalaba la alcaldesa en comunicar los robos para que la policía pueda actuar. En la misma línea está el Presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales, Álvaro López de Carrizosa que cree que se trata de un bulo generado por otros temas para ensuciar el ambiente de la feria. Esta asociación alberga alrededor de 70 casetas.

Por otro lado La Feria del Caballo ha estado también envuelta en otra controversia, la misma a la que se refería el Presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales, la reubicación de las casetas realizada por el Ayuntamiento. El Partido Comunista de España, adjudicatario de la caseta de IU, interpuso una denuncia admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo solicitando al gobierno local la documentación para estudiar los criterios de adjudicación de las ubicaciones de las casetas de la feria. Dirigentes de IU se quejaban de que este año se les había desplazado.

La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, al respecto ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los caseteros y jerezanos, anunciando que recurrirá dicho recurso, así como las medidas cautelares solicitadas "entendemos que no llevan razón jurídica y no se puede paralizar una feria porque a IU no le guste donde está situada su caseta". El Ayuntamiento insiste en defender que el proceso siempre se ha realizado desde la legalidad y el consenso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com