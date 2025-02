Roban la churrería de Sant Fost de Campsentelles: "Era mi medio de vida y de trabajo"

Es conocido por sus churros y por endulzar a un pueblo entero. Pere Redondo abrió su churrería en la avenida Mauri de Sant Fost de Campsentelles, en Barcelona, hace diez años. Con lo que había ahorrado trabajando en el sector de la construcción como albañil y del audiovisual montó la Xurrería Pere, un negocio que se convirtió en un punto mítico para los casi 10.000 vecinos del municipio.

Sin embargo, el pasado 19 de enero a las 5 de la madrugada, su medio de trabajo fue robado de la forma más insólita: unos delincuentes con un remolque se llevaron su churrería. "Dos personas en un coche negro, un Seat León, engancharon el remolque y se la llevaron", nos explica Pere. No consigue entender para que querían robar su churrería, "eso es alguien que la ha visto y la quiere vender, ya no creo que esté en Cataluña", es lo único que se le ocurre.

Este hombre de 60 años ha visto cómo su vida se desplomaba en cuestión de horas y lo ha dejado completamente desolado. "Este negocio es mi vida. Es lo que me daba de comer. Vivo de él, es todo lo que tengo, y yo disfrutaba con los vecinos que venían", afirma con voz entrecortada. "Me han arrebatado mi medio de subsistencia, y la esperanza de poder seguir adelante".

Los Mossos investigan el robo

Así lleva ya más de un mes. Los Mossos d'Esquadra están investigando el robo y disponen de las imágenes de los autores gracias a las cámaras de seguridad de los alrededores y de tráfico.

Nos cuenta que está muy afectado pero asegura que sus amigos que saben lo mucho que se ha dedicado al negocio están intentando ayudarle. Han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para ayudar a Pere a abrir otra churrería y conseguir los 8.000 euros que necesita para comprar un remolque de segunda mano y poder volver a trabajar.

Lo han hecho a través de la web Gofundme que, en una semana, suma ya más de 4.900 euros. La campaña ha recibido el apoyo de muchas personas que conocen la historia de Pere y la importancia de su pequeño negocio. "Queremos que Pere no se rinda, que siga adelante. Es una persona que siempre ha estado ahí para todos, y ahora es el momento de devolverle ese apoyo", comentan algunos de los amigos de Pere.

Aunque el camino para la recuperación de la churrería de Pere es incierto, el apoyo de la comunidad le da un rayo de esperanza para volver a servir churros en el pueblo. "No sé qué haría sin mis amigos y la gente que está ayudando. Todo el mundo me está ayudando, me dan fuerzas para seguir luchando", concluye Pere.

