Retiran una oferta de trabajo que buscaba "mujeres morenas, de más de 1'70 de altura y 95 de talla de pecho"

Una empresa de trabajo temporal ha lanzado una oferta de empleo con este anuncio: “Buscamos azafatas para trabajar en el salón del cómic en Barcelona. Salario: 140 €. Requisitos: chicas morenas, altura superior a 1'70 y talla de pecho mínimo 95. Interesadas enviar Currículum Vitae más cuatro fotos”

En cuanto se hicieron eco del anuncio, CCOO lo tildó de denigrante y lo acusó de vulnerar el principio de igualdad en el acceso al mercado laboral. El sindicato ha puesto el anuncio en conocimiento del instituto catalán de la mujer, la Consejería de Empresa y Empleo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona por si quieren emprender acciones: "Usar el cuerpo de la mujer como reclamo publicitario o para el buen desarrollo de algún evento, es situarse fuera de una sociedad culta y avanzada por lo que, lejos de favorecer a las empresas, las desprestigian".

La organización del Salón del Comic de Barcelona no descarta tomar medidas legales contra la empresa de azafatas y ha exigido que comunique públicamente que el Salón no tiene nada que ver con dicho anuncio. Por su parte, la empresa de trabajo temporal ha retirado el anuncio. En su web dice haber cerrado la oferta y no aceptar más inscripciones.