Retiran guías sobre setas creadas por Inteligencia Artificial por su peligrosidad

Utilizar una herramienta como la inteligencia artificial para dar, por ejemplo, consejos decorativos, puede tener un punto fraudulento, pero recurrir a una IA para crear un manual de campo para la recogida de setas, en el que una mala identificación puede llevar a ingerir ejemplares venenosos, es algo que preocupa a los expertos. Por ello, la Sociedad Micológica de Nueva York ha alertado a través de la red social X sobre la proliferación de libros de identificación de setas generados por IA en plataformas como Amazon. "Por favor, compren solo libros de autores y expertos reconocidos. Esto puede ser una cuestión de vida o muerte".

Antes de este aviso, otro usuario de la misma red social había señalado los peligros de estos libros, describiéndolos como "probablemente la estafa más peligrosa de IA que he conocido". Según el usuario, los autores y sus credenciales son ficticios, y los errores en la identificación de especies podrían ser fatales.

Tras las denuncias, Amazon ha retirado varios de estos libros de su plataforma. Detectar si un texto ha sido generado por IA es complicado, ya que no existe una marca de agua que lo delate y los programas de detección no son totalmente eficaces. No obstante, existen ciertas señales que pueden indicar la procedencia artificial de estos textos.

Por lo general, estos libros presentan un estilo de escritura plano, con historias que narran cómo alguien descubre una nueva pasión, en este caso, la recolección de setas. Un usuario de 'Reddit', un sitio web de marcadores sociales y noticias,ha identificado patrones repetitivos en estos libros: "Bienvenido a..."el fascinante mundo de las setas, el encantador mundo de las setas... Todos comienzan de un modo muy similar.

Además, los textos suelen contener errores preocupantes. Por ejemplo, uno de estos libros clasifica las setas en solo dos categorías: "comestibles" y "no comestibles", ignorando el conocimiento especializado que indica que todas las setas son técnicamente comestibles, aunque algunas solo una vez.

Los patrones comunes incluyen lenguaje básico, errores típicos de principiantes y la ausencia de referencias académicas, lo que pone en duda la fiabilidad de estos textos. Una editorial llegó a publicar ocho libros sobre plantas comestibles en un solo día, mientras que una autora llamada Kimberly Thorpe lanzó 37 libros sobre nutrición, incluyendo uno sobre setas, en pocos meses.

Aunque Amazon ha retirado muchos de estos títulos, la situación destaca la necesidad de una mayor regulación en la publicación de contenidos generados por IA, especialmente en áreas donde la precisión y la seguridad son fundamentales. Los consumidores deben estar alertas y priorizar la compra de libros de fuentes confiables, ya que un simple error en la identificación de setas podría tener consecuencias graves.

