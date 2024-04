Retenidos en Barcelona los pasajeros de un crucero: "No sabemos si vamos a estar los 7 días aquí"

Una documentación falsa puede ser la causa del gran crucero que actualmente se encuentra retenido en Barcelona. Este crucero de 1.500 pasajeros a bordo tiene entre ellos a 69 ciudadanos bolivianos que supuestamente no disponen de un visado válido para poder ingresar en el espacio Schengen y que tenían como destino la ciudad catalana. La Policía Nacional piensa que esta documentación es falsa y por lo tanto han parado el barco hasta nueva orden.

El ministerio de Exteriores de Bolivia ha informado de esta situación y asegura que estas personas que salieron desde Brasil (Rio de Janeiro) "se encuentran actualmente a bordo del crucero de la marca MSC Armonía en Barcelona" y que éste ha parado debido a que "no cuentan con los documentos de ingreso en el espacio Schengen". El cuerpo de la Policía Nacional ha informado a EFE de que los visados de estos ciudadanos son falsos y que están investigando si los responsables del crucero tenían conocimiento de esta presunta infracción. Sin embargo, la empresa deja claro que "los pasajeros parecía que tuvieran documentación apropiada en su embarque" y que han sido informados "por las autoridades de que los visados no son válidos para su entrega en el área Schengen".

El Gobierno boliviano ha informado que la embajada del país en España y el consulado general se encuentran realizando gestiones pertinentes "mediante coordinaciones con las autoridades españolas" y con la empresa del crucero. Sin embargo el ejecutivo del país suramericano considera que es la empresa la que debe otorgar "una inmediata solución" debido a que su obligación era "corroborar los documentos de ingreso o salida a cualquier destino que ofrezca sus servicios" para evitar "este tipo de imprevistos". La compañía señala que se encuentra trabajando con las autoridades pertinentes para facilitas el proceso y se ha informado al resto de pasajeros del crucero que tenían otros destinos pero que ahora se han visto obligados a quedarse en Barcelona y visitar, mientras tanto, la ciudad.

La Delegación del Gobierno en Cataluña informa, por su parte, que están trabajando junto a la Policía Nacional y MSC Cruceros "para agilizar los trámites administrativos oportunos y resolver su situación con la mayor brevedad posible".

"Ni siquiera hemos empezado el viaje"

Algunos de los pasajeros están contando sus testimonios, como es el caso de Abel y de Irene, que comenzaron su recorrido en Málaga y que solo han hecho una parada: Barcelona, donde está retenido el crucero. Cuentan que no saben aún cuál va a ser la solución "se están escuchando rumores" pero "no nos dicen mucho desde ayer por la mañana". Señalan a la empresa como responsable y manifiestan que las autoridades "solo están haciendo su trabajo".

Por el momento, no tienen claro lo que va a suceder "no nos dicen si vamos a continuar, si vamos a seguir aquí los ocho días que teníamos de crucero, no sabemos nada", denuncian. Por el momento, solo han podido salir a visitar la ciudad de Barcelona, la cual aseguran que ya tienen muy vista.

"Fueron víctimas de un engaño"

Los familiares de los 69 pasajeros, entre los que se encuentran niños, han asegurado que lo sucedido se trata de "un engaño por parte de la agencia de viajes". En declaraciones a Europa Press y EFE, algunos definen lo que está sucediendo como "una injusticia" y que "ellos son las víctimas".

Luis Mario Celaya, familiar que reside en Barcelona, señala que vive con angustia el regreso de su sobrino en el crucero. Cuenta que su familiar le llamó hace un par de días para darle la noticia de que venía a verlo por sorpresa, pero que no le dejaban desembarcar en Málaga y no sabia si finalmente podría verle. Celaya, que en un principio viajó a Málaga para recoger a su sobrino, tuvo que verse en la obligación de volver a Barcelona porque le informaron que su sobrino desembarcaría allí. Sin embargo, de momento no ha podido hacerlo a pesar de que está retenido en el puerto: "no es fácil estar aquí todos los días porque vivimos de lo que trabajamos y son muchas horas", manifiesta denunciando que lleva desde las 7 de la mañana del martes en el puerto catalán y que permaneció allí hasta la media noche.

Otro caso es el de Florencio Acuña, que viajó desde Palma de Mallorca porque su hija y su nito se encuentran entre esos 69 pasajeros: "la empresa me ha llamado por la mañana porque me dicen que dónde estoy, que tendría que estar trabajando. Les pedí que por favor, me dejaran quedarme porque mis familiares lo están pasando mal", cuenta. Se suman mas testimonios como Juan Carlos Medrano que relata que "apenas ha tomado un vaso de café" y que incluso se han quedado a dormir en coches.

Uno de las cosas que más preocupan a los allegados de los pasajeros bolivianos son los menores que se encuentran entre ellos "estamos desesperados, ayer estaban los niños asomándose y llorando", subraya Neisa Ledesma que vino a ver a su hermana entre otros familiares. Patricia Alanoca, otra familiar manifiesta que quieren saber qué se va a hacer con ellos, "si los tienen que deportar que lo hagan, pero que no los sigan teniendo como los tienen ahora".

Un vuelo pagado por la empresa

Cabe recordar que en este crucero viajan alrededor de unas 1.500 personas que tenían como destino otras ciudades europeas. De hecho, el barco debería haber llegado ya a Francia para partir a Italia. En la noche de este pasado miércoles, uno de los pasajeros informó a EFE que la empresa MSC les trasladó que quienes tenían como destino Civitavecchia (Roma, Italia), se les felicitará un bus hasta el aeropuerto barcelonés y después un vuelo pagado por la empresa.

Por otro lado, las personas que decidan no seguir viajando, se les compensará económicamente al desembarcar así como visitar Barcelona con un viaje directo hacia el centro de la ciudad.

Momentos de incertidumbre

El barco quedó retenido en el puerto español hacia las 16:00 horas del pasado martes. Los testigos han contado que la tripulación informó por megafonía el lunes de que se estaban buscando a unas personas con pasaporte boliviano, pero no supieron más del tema. Posteriormente se informó que se retrasaba la salida debido "a unos problemas con las autoridades españolas por estos pasajeros bolivianos" y por la noche les volvieron a decir que aún no podrían partir.

Al saber que los 69 pasajeros no podían desembarcar "hubo una ligera tensión al inicio, pero luego no ocurrió nada más"

¿Qué es el espacio Schengen?

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación explica que el Espacio Schengen "es el conjunto de los territorios de los Estados a los que se le aplican plenamente las disposiciones relativas a la supresión de controles en las fronteras interiores y circulación de personas". Se construyó en 1985 y garantiza la posibilidad de viajar sin restricciones por el territorio de los 27 países. Estos países miembro: no realizan controles fronterizos en sus fronteras interiores, realizan controles armonizados, ajustados a criterios claramente definidos, limitan controles a la frontera exterior y tanto los ciudadanos de la UE como nacionales de terceros países pueden viajar libremente por este espacio. Algunos países europeos que no forman parte de este acuerdo son Chipre e Irlanda.

Para entrar y viajar por este espacio, es necesario tramitar un único visado en el consulado del país en el que vayas a permanecer más tiempo (en el caso de los bolivianos, iban a desembarcar en España). Si se pretende vivir en varios países en diferentes momentos, se tiene que presentar una solicitud en el consultado del primer país al que llegues.