La respuesta de un negacionista, dueño de una cervecería en Málaga, a una clienta: "El coronavirus está en tu cabeza"

Una joven malagueña hizo un comentario en redes sociales sobre una cervecería belga a la que acude con frecuencia en la ciudad. Decide compartir que está en desacuerdo con que los dependientes del local, "a las alturas que estamos y con la situación tan grave que tenemos encima" no lleven mascarilla. La joven también muestra sus dudas con respecto a la la desinfección de mesas y sillas como está establecido por la pandemia del coronavirus. "Es una pena" dice, pero eso "me invita a no volver más".

Poco después recibe la respuesta del dueño de la cervecería Mapamundi de Málaga. "No voy a entrar en valoraciones, creo que simplemente con leer la respuesta del dueño es suficiente para extraer vuestras propias conclusiones" escribe en Twitter.

Negacionista del coronavirus

La respuesta del propietario del negocio dice textualmente: "Pues es muy sencillo,¡ no vuelvas!. La mascarilla no te va a salvar! El coronavirus está en tu cabeza, es un virus mental! Este es el único lugar libre de coronavirus"

Cree el dueño que "el único antídoto para el coronavirus es la cerveza belga" y lo argumenta diciendo que "el lúpulo es anticancerígeno y antivirus". Y continúa "si tienes miedo, quédate en casa, cierra puertas y ventanas, ponte mascarilla".

Insiste en que la cerveza belga es "para gente sana, mentalmente" y acaba diciendo que el coronavirus "no existe, todo es maniobra política".