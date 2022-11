Rescatan a un hombre atrapado en un tubo en Riberia, A Coruña

Un hombre de Ribeira, A Coruña, ha tenido que ser rescatado tras quedarse atrapado en un tubo. Según informa el 112, fue su mujer la que, cerca de las 17,00 horas, llamó al servicio para pedir ayuda ante las dificultades para sacarlo de allí.

El hombre, que no ha sufrido ninguna lesión y que no ha necesitado asistencia médica, se encontraba en el fondo del tubo y no podía salir. Bastó con que tirasen de él para extraerlo del tubo, una estructura que tenía en el fondo una especie de bomba de achique.

El problema era que el hombre carecía de cualquier punto de apoyo en el que impulsarse y salir. Una vez fuera, los bomberos comprobaron que se encontraba bien y se descartó la asistencia sanitaria.

También ayer un hombre resultó herido tras sufrir un vuelco, por causas que se desconocen, con su tractor en la localidad de Vallamonte en Tineo. El afectado fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por el Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a bordo del helicóptero medicalizado de Bomberos de Asturias. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica su pronóstico es reservado.

No son los primeros casos

Este mes de noviembre, un hombre de 71 años de edad ha resultado herido mientras trabajaba en el jardín de su vivienda. Su brazo quedó atravesado por un hierro que sobresalía del muro que separa el domicilio de las propiedades colindantes.

Las imágenes compartidas muestran cómo consiguieron sacar al hombre, que había quedado atrapado en el muro. Los bomberos desplazados cortaron el hierro por debajo del brazo para continuar con la asistencia sanitaria necesaria. El hierro quedó clavado en el brazo, cerca del codo.

Hasta el lugar se movilizó una unidad de mando jefatura, una bomba rural pesada y un furgón de salvamentos varios con un suboficial, un sargento y cinco bomberos del parque de Torrevieja.

Dos horas después y tras los trabajos de los bomberos, el hombre quedaba separado del muro para que la unidad de Soporte Vital Básico le atendiera.