A la luz de la propuesta de ley presentada por Ciudadanos acerca de la posibilidad de regular la gestación subrogada, en Antena 3 Noticias entrevistamos a Diana Sánchez, psicóloga perital del colegio de psicólogos de Madrid, que ayudará a rellenar las múltiples lagunas legales que nos deja el arquetipo de ley presentado por la formación naranja.

Es la segunda vez, que el equipo de Albert Rivera presenta una propuesta que regula estos casos. La diferencia de esta nueva propuesta con la anterior, es que, de salir adelante, en este caso se permitiría que los vientres gestantes tuviesen lazos de consanguinidad con la pareja de interesados.

Pero para dar validez a este hecho sería necesario un peritaje psicológico, que determine la capacidad de la gestante. "Esto normalmente lo hacen psicólogos peritos forenses, que pueden ser privados, lo puede designar el colegio de psicólogos o incluso a veces puede hacerse por designación judicial". Nos cuenta la experta sobre quiénes son los encargados de determinar esta capacidad.

En cuanto al proceso para determinar si alguien es capaz, Diana cuenta lo siguiente: "Para tomar una decisión como esta, lo que hacemos los peritos es una evaluación con varias fases: una sería entrevista individual adaptada al tema de la capacidad para gestar. Otra de las cosas que se mira es el entorno psicosocial de la persona (su entorno, si ya tiene un hijo…). Luego hay otra fase en la que se les pide documentación. Por ejemplo, informes médicos o psicológicos".

“Por otro lado me imagino que habría que realizar pruebas para determinar que no existe ningún trastorno de personalidad. Luego también habría que determinar si es una persona, que está actuando bajo algún tipo de coacción psicológica. Pero esto es lo más difícil, porque en un tema familiar como este es muy difícil determinar si lo estás haciendo por obligación para con la persona que quiere tener el hijo.” Añadió a este respecto.

Además indicó: "En mi opinión sería necesario entrevistarse con personas no profesionales, que conozcan a la gestante. Esto nos puede servir para conocer su entorno, porque claro: también son porte afectada del suceso. Por lo que, me va a gustar verlos junto. Porque aunque todo a priori puede parecer fácil. Se trata de una situación vital diferente. En definitiva, me parece interesante ver el tipo de familia que se va a encargar de la gestación".

Otra laguna que nos ha dejado la propuesta de ley de Ciudadanos es el cómo se determina que una mujer es demasiado madura para ser vientre de alquiler. “Esto habría que combinarlo con la edad biológica adecuada para ser madre. Si la persona tiene una edad en la que aumenten exponencialmente los casos en los que el futuro niño pueda sufrir una enfermedad o incluso abortos. Creo que habría que combinarlo con la madurez psicológica. Para mi ambas cosas van unidas. Igual que una chica de 18 puede no estar preparada para esto", nos explica.

"A mí a nivel psicológico me parece muy complicado determinar, que una persona ya no está preparada para gestar. Yo creo que cuanto más madura eres. Eres más capaz, porque por tus experiencias tienes más capacidad para afrontar un proceso de este tipo. Entonces es difícil rellenar esta laguna legal con algún tipo concreto de prueba", agrego.

Acabó informando sobre los efectos psicológicos que puede tener en el vientre gestante. “A este nivel habría que realizar estudios, ya que en en España nunca se ha dado un caso así. Y sería difícil, ya que nuestra cultura es muy distinta a la de los países anglosajones en los que estos supuestos están permitido".