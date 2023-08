El relato del policía local de Aranda que salvó la vida a un bebé de dos años: "Solo pensaba en que el niño respirara"

Pasaban las 9 de la noche del 15 de agosto en Aranda de Duero. En la Comisaría Local de la ciudad solo está de guardia Jorge Sánchez. Recibe una llamada dando aviso de un ahogamiento de un bebé de 2 años en un bar que está enfrente. No le da tiempo a incluir el aviso en el sistema informático cuando oye que llaman a la puerta de la oficina.

Es el abuelo del niño. Al parecer, para evitar perder tiempo corrió desde el bar a la comisaría para pedir ayuda. A continuación también llegó la abuela. Sergio abre la puerta y sin dudarlo pide a los abuelos que se queden en la Comisaría porque no luego, si no, no podría entrar, ya no había nadie. Salió corriendo hacia donde se encontraba el pequeño con su madre.

"No me acuerdo muy bien de lo que pasó en ese momento, solo pensaba en que el niño respirara y salvarle la vida", cuenta el policía local mientras recuerda esos minutos de tensión. "Llegue al bar, cogí al niño que estaba ya de un color azulado e inconsciente, me lo pude en el brazo y le di dos golpes intraescapulares. Y por fin respiró, aunque con un llanto muy suave", recuerda Sánchez.

El policía cuenta que el niño no se había ahogado ni atragantado con nada, simplemente que el bebé había tenido fiebre por la mañana. Además, después de salvarle la vida dio aviso a Emergencias y se movilizó una ambulancia hasta el lugar de los hechos. El niño ya estaba consciente pero había que asegurarse de que todo está en orden.

"Sé que está bien pero no he podido hablar con la familia", cuenta Sergio con una sonrisa tras ser esa persona que devolvió a la vida un pequeño que la acaba de comenzar. "Ojalá todas las historias acabasen así", comenta.

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a las cámaras de seguridad que grabaron el momento. Los agentes de la Policía Local de Aranda comentan estas imágenes muy orgullosos de su compañero. “La reacción de Sergio fue muy rápida y actuó muy bien. La vida de una persona va por delante de todo”, comenta una de las policías.