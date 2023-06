Registran alrededor de 40 terremotos en apenas 10 horas en la costa de Tenerife

Se registra una fuerte actividad sísmica en la costa oeste de Tenerife. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado al menos 40 terremotos, desde las 20.00 horas del domingo hasta las 06.30 horas de este lunes.

Solo se han podido localizar 15 terremotos, la mayoría a una profundidad de entre 40 y 50 kilómetros con una magnitud de 1.2, que ha sido imperceptible por la población debido a su "pequeña magnitud y gran profundidad", señalan fuentes del IGN a 'EFE'.

La serie de seísmos a priori, no supone "ningún cambio" en el estado de la actividad volcánica de la isla, debido al "escaso número de eventos y su pequeño tamaño".

¿Qué hacer en un terremoto?

Si vive en una zona donde se producen terremotos muy a menudo, es aconsejable tener un botiquín de primeros auxilios preparado. Una linterna, agua embotellada y comida no perecedera.

Hable con familiares para saber cómo actuar en caso de terremoto y establecer un punto de encuentro. Dentro de la vivienda disminuye los riesgos sujetando firmemente objetos como espejos, lámparas, estanterías y procura no colocar objetos pesados en la parte superior.

Si nota un terremoto, procura esconderse en un lugar cubierto, debajo de una mesa, por ejemplo. Cúbrase la cabeza para evitar daños y aléjese de ventanas, armarios, estantes altos...

Una vez que pase el seísmo, no use el ascensor, si tiene que salir a calle, baje por las escaleras. Apague el fuego y no entre en edificios dañados. Esté alerta sobre posibles réplicas y siga las indicaciones de emergencias y autoridades oficiales.