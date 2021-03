Los mejores memes de la dimisión de Isabel Díaz Ayuso y la convocatoria de elecciones en Madrid

Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado elecciones anticipadas tras las dos mociones de censura presentadas por PSOE y Ciudadanos en la Región de Murcia. Además, también ha anunciado su dimisión. Tras conocerse la última hora de Madrid, las redes se han llenado de memes.

Una tormenta política a la que se han sumado las redes. El periodista y locutor español, Quique Peinado, ha compartido un mensaje a través de Twitter en el que advierte irónicamente que podría reemplazar a Ayuso. "En Madrid tenemos moción de censura con la cuarta candidatura más votada como ariete. En dos chats de amigos míos me sugieren que me presente a candidato y viendo el panorama, a peor no podemos ir".

Otros usuarios han tirado de humor y han sugerido que es necesaria la ayuda del VAR: "¿Moción de censura en Madrid o nuevas elecciones?". "El VAR, que lo de la hora del registro de las elecciones y la moción de censura en Madrid, lo decida el VAR".

"Miles de rojos de toda España, acaban de salir de sus casas para llegar a Madrid antes de las elecciones, cambiar su domicilio y poder votar para echar a Ayuso", reza otro comentario en la red social.

La celeridad de la noticia ha provocado que algunos internautas confundan la información: "He leído la prensa a toda leche y según parece Sara Carbonero ha dimitido porque Ayuso se separa de Iker Casillas en Murcia lo que ha provocado que Aguado adelante las elecciones en Madrid y todo esto acerca a Alonso a Ferrari. Suena Michel".

Otros usuarios ya piensan en presidir las mesas electorales. "Mucha risa las elecciones en la Comunidad de Madrid hasta que me he acordado de que existe la posibilidad de que me toque ser mesa electoral".