Recuperan en Galicia un meteorito caído en 2021

El 18 de enero de 2021 una bola de fuego se hizo visible en el noroeste peninsular durante pocos segundos. Lo hizo con una intensidad 50 veces superior a la de la luna llena e hizo un ruido tal que se escuchó en buena parte de la provincia de Lugo.

Lo que quedó del meteorito se supo, gracias al estudio de un grupo liderado por investigadores de la Universidad de Santiago, que había caído en Baralla (Lugo) y allí, concretamente en el lugar de Traspena, lo encontró un ganadero de la zona.

Gracias al equipo del matemático gallego Manuel Andrade se determinó la trayectoria del bólido y su tamaño. Medía 1.15 metros y tenía una masa de 2.62 toneladas cuando chocó con la atmósfera, a 75 kilómetros de altura. Los restos que se encontraron de él pesan un total de 527 gramos.

Los datos sobre este meteorito se publicarán en una revista de astronomía

El meteorito, concluyen, proviene del cinto de asteroides situado entre Marte y Júpiter, y contiene partículas de silicatos y metálicas. La singularidad del meteorito de Traspena, que recibe el nombre del lugar en el que se encontró, es que se trata de los pocos casos de la historia en el que se ha podido precisar la órbita alrededor del Sol antes de chocar con la Tierra y, además, es también el primer impacto de un meteorito en Galicia bien documentado.

Estos son solo algunos aspectos que conocemos gracias a su estudio, que se publicará en una reconocida revista de astronomía, The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.