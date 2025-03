8M, el recorrido de una marcha por la historia del feminismo desde el 'yo soy adúltera' al '¡A las calles! nos va la vida en ello

El primer Día Internacional de la Mujer se celebró el 19 de marzo de 1911. Las calles de Alemania, Austria, Dinamarca o Suiza, vieron cómo más de un millón de personas se juntaban para reivindicar igualdad y el fin a la discriminación que entonces parecía un sueño imposible.

Tres años antes de esa fecha, 15.000 mujeres marcharon por Nueva York exigiendo menos horas de trabajo, mejor salario y derecho a voto. La precariedad, en unas condiciones laborales extremas para todos, se cebaba con las mujeres con salarios inferiores solo por su género. Se burlaron de ellas. Pero en 2009 el Partido Socialista de América declaró el Día Nacional de la Mujer, que se celebró por primera vez en EE.UU. el 28 de febrero.

Estaba germinando el movimiento feminista, aunque no fue hasta 1975 cuando la ONU formalizó el Día Internacional de la Mujer. En el panorama internacional el feminismo de la época tuvo un nombre propio: Clara Zetkin, una política alemana de origen judío y de ideología comunista que llegó a ser muy influyente y una luchadora por los derechos de la mujer.

Por aquel entonces, en España se respiraban los últimos alientos de una dictadura que tuvo en la sombra absoluta a las mujeres y que esperaron a la muerte del dictador para comenzar a alzar la voz. Bajo el amparo de la llamada licencia marital, el Código Civil de ese momento en nuestro país anulaba a las mujeres en favor de su marido. Necesitaba el permiso del esposo o del padre si estaba soltera para abrir una cuenta bancaria, gestionar sus bienes, viajar al extranjero, denunciar a alguien, etc., etc. Con la declaración de la ONU del Día Internacional de la Mujer y la presión internacional se suprimió.

El 15 de enero de 1976, alrededor de 4.000 mujeres protestaron en Madrid contra la discriminación que sufrían tanto laboral, como cultural, política y socialmente. En los carteles se leía el lema: 'Mujer, lucha por tu liberación'. Unos meses después, antes de que finalizase el año en Barcelona, se puso el foco sobre la infidelidad y es que entonces era un delito penado con cárcel. Al grito de "Yo también soy adúltera" salieron a la calle para exigir una reforma del Código Penal convirtiendo la historia de María Ángeles Muñoz en un símbolo de esta lucha.

Muñoz era empleada de hogar y fue una de las últimas acusadas por adulterio en nuestro país. Su marido la abandonó y regresó para acusarla de adulterio y quitarle la custodia de su hija. Su injusticia hizo que el empuje de un recién creado movimiento feminista cambiase la historia. El 27 de octubre de 1977 se impulsó una reforma del Código Penal en la que se despenalizaba el adulterio, se regularizaba la venta de anticonceptivos y se modificaba la edad mínima en los casos de rapto y estupro.

El 8 de marzo de 1978 sí que se celebró la primera marcha autorizada en nuestro país por el Día Internacional de la Mujer. El lema de entonces fue "por un puesto de trabajo sin discriminación". La policía con pelotas de goma y humo acabó disolviendo la manifestación. El 6 de diciembre de ese año se ratificó la Constitución, reconociendo entonces y equiparando sus derechos.

No se dieron satisfechas y puntuales a su cita, el 8 de marzo de 1979 volvieron a salir a la calle con el lema "Chupetín y mocosete 'pa' tu padre". Se quería visibilizar la realidad de las amas de casa que buscaban trabajo fuera del hogar.

Año tras año, se fueron evidenciando las reivindicaciones. En el 81 se clamó porque el "divorcio es un derecho", en el 82 se sentó un precedente clave para la posterior aprobación de la ley del aborto. En Basauri, un grupo de mujeres fue juzgado bajo la acusación de realizar abortos. En 1986 se propusieron "quemar la conferencia episcopal" como crítica a una religión que las oprimía.

En 1987 en Zaragoza resonó un mensaje: 'Ninguna agresión sin respuesta' comenzó entonces la lucha contra la violencia de género que aún sigue vigente casi 40 años después. Y que ha sido una de las proclamas más repetidas: 'Aquí estamos, nosotras no matamos', 'Ni una más'...

Lo cierto es que las marchas del 8-M tuvieron siempre un respaldo modesto hasta el 2017, año en el que la participación se elevó a niveles nunca antes alcanzados, con 40.000 manifestantes en cada una de las grandes ciudades del país. Se animó a las mujeres al paro de cuidados y ellas respondieron, y en buena parte del mundo retumbó el eco del "Si nosotras paramos, se para el mundo".

En 2018 la huelga fue "histórica" y "sin precedentes". España se situó en la primera línea de la lucha feminista. En medio de este clamor feminista, la Audiencia de Navarra publicó ese mes de abril la sentencia que condenó a los cinco miembros de 'la Manada' por un delito de abuso sexual a una joven de 18 años durante las Fiestas de San Fermín en 2016.

El malestar contra esa condena fue unánime en toda España y las calles de diferentes ciudades se llenaron de gritos de 'No es no', 'Yo sí te creo', 'No es abuso, es violación' y 'Tranquila hermana, aquí está tu Manada'. El 8-M de 2019 tuvo una indignación común: 'Hermana, yo sí te creo'.

El 2020 marcó un antes y un después en ese posicionamiento logrado en 2017. El COVID se extendía por todo el mundo y, aunque todavía no estábamos confinados, el run-run ya sonaba. Miles de mujeres salieron ese 8- M con pancartas en las que se podía leer "la verdadera epidemia es el patriarcado". Meses después, sectores de la ultraderecha pusieron el foco en esa manifestación para explicar la propagación del coronavirus.

En 2021, las restricciones de la pandemia deslucieron un poco las marchas a las que ya nos habíamos acostumbrado y un año después llegó la división que se mantiene hasta hoy. Las dos corrientes del feminismo imperantes en España marchan desde entonces por lados diferentes.

Casi desde el nacimiento la Comisión del 8M fue la organizadora del Día de la Mujer en Madrid, pero en las asambleas de la organización primero y después en sus foros se fue gestando la ruptura en un principio alrededor de la abolición de la prostitución y a la autodeterminación de género que promovió la ley trans.

Este año, de nuevo dos marchas recorrerán las calles de Madrid. Por un lado la Comisión del 8M llama a movilizarse durante todo el día en una jornada de "lucha", con el lema 'Feministas antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello'. Mientras, la segunda, organizada por el Movimiento Feminista de Madrid, partirá desde la Plaza de Cibeles y finalizará también en la Plaza de España, con el lema 'Mujeres en lucha contra el machismo global'.

