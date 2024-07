Recibe una carta para realizar pruebas oncológicas a su padre, fallecido hace más de ocho años

María Ángela Gordo no se lo podía creer cuando el lunes 22 de julio recibió una carta del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) en la que se citaba a su padre para una serie de pruebas oncológicas. En ese momento, el hombre llevaba más de ocho años fallecido.

Pero, además, la citación incluía los datos de otra paciente. “Que comprueben quién envió esa cita porque grapó a mano un folio con los datos de mi padre fallecido y otros con resultados médicos de una mujer que, posiblemente, no los ha recibido”, explica sin querer hacerlo ante nuestras cámaras, tras realizar una denuncia pública en el periódico El Norte de Castilla. “Encima de sufrir este despropósito, tengo que aguantar la incomprensión”, afirma.

El padre de María Ángela, Pablo Gordo, falleció en marzo de 2016 con 87 años como consecuencia de un cáncer de piel y para su hija esta situación ha venido a remover el dolor padecido entonces. “Esto es mucho más serio que como lo están tratando (...) Pero, ¿qué clase personas tienen enviando citas que introducen folios con datos de dos personas distintas?”, asegura. Está indignada y se pregunta cuántos fallos más de este tipo se están produciendo.

La carta llegó a la que fuera la casa de sus padres, ambos fallecidos. “Fíjate que la cartera lleva pocos meses y a mis padres ni los conoció, pero le pareció tan extraño que la trajo a mi casa, en lugar de echarla al buzón sin más”, comenta agradecida ante este gesto de la empleada de Correos. “Cuando la abrí, entré en shock y durante una décima de segundo tuve que pararme a pensar si mi padre estaba vivo o muerto”, asegura esta vecina de un pueblo de la provincia de Valladolid.

Con apenas dos años de diferencia perdió a ambos progenitores y asegura que “esto me ha removido todo otra vez por dentro, pero lo más grave es esa mujer que está esperando unos resultados que no ha recibido”.

María Ángela lo ha puesto ya todo en conocimiento del Sacyl y espera que se subsanen los errores cometidos para que situaciones como ésta no se repitan. “Ganas me dan de presentarme a la cita, pero mi familia me recomienda que lo deje estar”, relata muy enfadada.

