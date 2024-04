¿Qué paso en Lavapiés? Interior abre una investigación por la actuación policial

La actuación de dos agentes de la Policía Nacional en una reyerta en Lavapiés el pasado viernes ha provocado las críticas de Sumar y otros grupos políticos, mientras que el Ministerio del Interior ha anunciado una investigación para esclarecer lo ocurrido. ¿Qué ocurrió en la madrileño barrio de Lavapiés?

Según la Policía, una vecina alertó de una pelea entre 4 personas. Cuando llegó la patrulla, dos colaboraron con los agentes y los otros, los que aparecen, en el video se enfrentaron a ellos. Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, explica que "un compañero logró inmovilizar a uno de ellos en el suelo mientras que el otro intentaba inmovilizar a otro".

En la imagen se ve que uno de los policías golpea al joven que estaba en el suelo. Ibón Domínguez nos relata que "cuando se ve que golpea a esa persona que estaba en el suelo es porque esa persona estaba mordiendo a esa persona que estaba en el suelo y de hecho ese compañero resultó herido".

El video se hizo viral. Y ha provocado concentraciones de asociaciones, vecinos e inmigrantes. Denuncian que estos hechos no son aislados.

Un inmigrante nos explica "que aquí en Lavapiés no es la primera vez a mí me ha pasado", otro vecino añade que "es una persecución continua, todos los días" y otra mujer dice " no es el primer abuso policial que vivimos".

Los sindicatos policiales señalan que es "un tema de delincuentes, no de racismo"

Minutos antes de la intervención policial, según los agentes, los jóvenes migrantes habían protagonizado un altercado con una cajera y un vigilante de un supermercado próximo. Jacobo Rodríguez, portavoz del SUP. denuncia "que hay un vigilante de seguridad que fue amenazado previamente por estas personas".

Jacobo Rodríguez portavoz del SUP nos explica que "no es un tema de racismo. Es un tema de delincuentes, es la guía que nosotros tenemos a la hora de actuar". Interior ha abierto una investigación para conocer que sucedió en estas detenciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com