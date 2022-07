¿Qué llevar al Camino de Santiago?

Cada año se anima más gente a hacer el famoso "Camino de Santiago". Este año tiene una mención especial porque es el "Año Xacobeo". Pero ¿qué es el camino y que significa que sea el año Xacobeo?

Camino de Santiago es la denominación que tiene un conjunto de rutas de peregrinación cristiana con origen medieval que se dirigen a la tumba de Santiago el Mayor, situada en la catedral de Santiago de Compostela. Los peregrinos, a medida que avanzan en su camino, tienen que ir agrupando sellos. Estos sellos son las credenciales que afirman tu camino y los lugares por donde has pasado. Suelen sellar en iglesias, parroquias y algunos de los alojamientos (da igual si es hotel u albergue).

Que sea el año Jacobeo (o Xacobeo) es por el hecho de que el 25 de julio, la festividad del martirio del Apóstol Santiago, coincide con el domingo.

Se dice que en el Año Santo Jacobeo los creyentes pueden conseguir la indulgencia plena.

Sí has pensado hacer el Camino de Santiago lo primero que tienes que hacer es decidir cómo vas ha hacerlo. Tienes varias opciones: a pies ( como normalmente se ha hecho), a caballo, en bici, … Puedes hacerlo solo, en pareja, con amigos, etc.

Con la decisión ya tomada, lo que debes llevar al camino va a variar en función de esa decisión que tomes. Pero vamos a darte los imprescindibles.

El material y equipamiento para hacer el Camino de Santiago deberá tener el mínimo peso posible y recordar que si algo se olvida o se gasta, durante el camino encontrarás tiendas y farmacias.

Básico

Mochila. De entre 30 y 45 litros de capacidad. Anatómica para proteger nuestra espalda. Puedes encontrarla en tiendas deportivas.

Saco de dormir. el más ligero y compacto por si no llegas a ningún hotel u albergue y toca dormir bajo las estrellas.

Cantimplora. la típica termina de montaña te vendrá bien para que tu agua permanezca fresco. Pero cualquiera te vale. Conviene una de 1 litro o 1,5 litros.

Bastón. te ayudara en el paso y puede ser un punto de apoyo en los momentos más difíciles como las cuestas o los imperfectos del camino.

Calzado

El calzado es imprescindible para no sufrir lesiones y que tus pies puedan aguantar las largas horas y kilómetros que van ha estar haciendo. Lo más recomendable son zapatillas de senderismo, lo mas ligeras y cómodas. Que se adapten a sus pies y sobre todo no ponérselas nuevas para no sufrir rozaduras.

Para ducharse lo más recomendable son unas crocs o similares, aunque también puedes optar por unas chanclas.

Ropa

La ropa dependerá un poco de tu decisión sobre como hacerlo. S has decidido bici tendrás que ir con un mono cómodo y ligero; es decir, el mono corto y de un tejido traspirable. Si tu decisión ha sido hacerlo a caballo, en primer lugar deberás respetar las horas de descanso de tu compañero y en cuanto a la ropa, algo ligero y cómodo como una camiseta de verano y unas mayas.

Pero la opción general por la que deberías optar es por usar al menos dos camisetas cortas, por lo que pueda pasar. Dos o tres pantalones que, generalmente, la recomendación es que sean cortos para andar y unos largos de "entretiempo" para las noches.

Ropa interior

Dos mudas. Cómoda y que evite rozaduras; la ropa interior para running es buena opción.

Calcetines. Dos pares, tres a lo sumo; que no tengan costuras.

Sombrero o gorra con visera y protección solar para posibles quemaduras.

Para el frío y el viento.

Un polar ligero, sea verano o invierno.

Gorro y bufanda o similar, guantes finos.

No olvidemos que por esa zona española las lluvias suelen ser predominantes. Capa impermeable o poncho y paraguas que cubra la mochila, o ropa impermeable para que además de protegerte a ti, la lluvia no dañé tus bienes.

Higiene y Salud

Los productos básicos en el formato más pequeño posible. La recomendación es llevarlo en el formato avión.

No olvides, jabón líquido que sirva también para el pelo y la ropa, pañuelos de papel, una toalla, ...

En caso de sufrir alguna lesión no olvide un botiquín con tiritas, esparadrapo, gasas, tijeras, Pinzas, agujas hipodérmicas, Antiséptico (Betadine), Analgésicos (Aspirina, Paracetamol...); no obstante, encontrarás farmacias y tiendas a lo largo del camino.

Documentación y dinero

Credencial del Peregrino

DNI o Pasaporte

Tarjeta Sanitaria o equivalente

Dinero en efectivo

Tarjeta de crédito o débito

Accesorios para cualquier imprevisto

Navaja suiza. Debe ser lo más pequeña y ligera posible.

Bolsa de tela. Para la compra en comercios y evitar el uso de bolsas de un solo uso.

Linterna. Una pequeña linterna o frontal para movernos de noche en el albergue. La App "Linterna" del smartphone puede sustituirla.

Teléfono Móvil que podemos poner en silencio. Su uso como linterna nos puede ser útil.

Pinzas para tender la ropa e imperdibles para colgarla de la mochila.

Barritas energéticas o comida que sea de tu agrado; pero no llenar mucho la mochila.

Bolsas de plástico. Para proteger de la lluvia y separar los objetos dentro de la mochila.

Funda de almohada es muy aconsejable junto con sabanas si vas a dormir en albergues.

Antes de salir de la página te recomendamos que recomiendes esta lista a aquellos que sepas que van a necesitar estas recomendaciones o captures las ayudas. Puedes imprimir la noticia e ir subrayando aquello que vayas teniendo, una buena forma de organizarte y que no se te olvide nada.