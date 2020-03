Todos hemos visto imágenes de personas acarreando decenas de rollos de papel higiénico. Desde el punto de vista racional no parece tener explicación, no se va a dejar de vender, no hay desabastecimiento, no parece tener que ver nada con el coronavirus pero el cerebro reacciona ante situaciones de estrés de formas distintas.

La psicóloga Sonia Suárez cuenta a Antena 3 Noticias que se relaciona con "la teoría de la indefensión" y lo explica: "Ni yo puedo controlar la situación, ni puedo anticiparme a lo que va a pasar, ante esa sensación la respuesta es buscar algo de seguridad y en este caso la seguridad para muchas personas es hacer acopio de elementos que le pueden parecer necesarios, es una forma de controlar la situación".

Si a eso añadimos que el papel higiénico no se estropea y, por muchos rollos que guardemos, en algún momento podremos usarlos, parece fácil que haya quien crea que es buena idea tenerlos en casa. En muchos casos además funcionamos por imitación y si vemos a otros comprar, compramos.

Aún no hay datos de ventas de papel higiénico pero en las últimas semanas con la crisis del coronavirus la venta de mascarillas protectoras en las farmacias ha crecido un 710% comparándolo con los mismos días del año anterior según los datos del Grupo Cofares, la cooperativa española de distribución de medicamentos y productos sanitarios. La venta de los desinfectantes de manos ha crecido un 300%

El Colegio de Psicólogos de Madrid ha elaborado un documento para afrontar cualquier malestar psicológico que pueda afectarnos durante esta crisis. Aconsejan ante el miedo buscar información fiable en los medios de comunicación y en fuentes científicas.

Es importante ni magnificar ni minimizar, hay que tratar de relativizar la información sobre el coronavirus.

Hay quien lo relativiza a través del humor y la prueba la encontramos en las redes sociales que se han llenado de memes sobre el coronavirus y de chistes para intentar quitar tensión.

Reírse si es posible, dicen los expertos, es una buena válvula de escape.