¿Pudo haberse evitado la muerte del trabajador en el colegio de Massanassa? El Ayuntamiento lo había marcado en rojo

La muerte de un operario de Tragsa mientras realizaba trabajos de limpieza en el CEIP Luis Vives de Massanassa tras colapsar supuestamente una estructura metálica ha provocado una ola de indignación entre los vecinos. "Esta muerte pudo haberse evitado", manifiestan.

El Ayuntamiento de la localidad, a través de sus redes sociales, prohibió "por precaución" el pasado 7 de noviembre la entrada a este colegio y al Ausiàs March debido al "aviso de un posible derrumbe".

"Se prohíbe a toda la población, por precaución, la entrada a los colegios Lluís Vives y Ausiàs March ante el aviso de posible derribo", informaron en Instagram.

Las inundaciones por la DANA anegaron el centro, donde el agua llegó a una altura de 2,10 metros, tal y como explicó el conseller de Educación, José Antonio Rovira, que explicó que "un grupo de trabajadores junto a agentes de la UME se vieron sorprendidos por un imprevisible derrumbe".

La Conselleria de Educación explicó en un listado los centros educativos que, debido a la grave afectación de los edificios, tendrían que ser reubicados provisionalmente en otros centros o espacios. Asimismo, Educación informó que los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras Educativas y de la Inspección habían visitado ya los 92 centros educativos de una veintena de municipios afectados por la DANA y que las instalaciones se habían revisado tras la comunicación de los propios centros y de los ayuntamientos.

El Ayuntamiento niega ser responsable

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha recalcado que el Ayuntamiento "ni ha contratado con Tragsa ni es el responsable en este momento de lo sucedido". "A nosotros se nos informa, en un primer momento, de que van a venir arquitectos de la Conselleria de Educación para evaluar los daños y estos técnicos son los que hacen los informes para ver si los trabajos que se tienen que hacer en los colegios y sin son de más magnitud o menos", informó.

Comes detalló que hay dos centros educativos, los CEIP Lluís Vives y Ausiàs March, catalogados en nivel "rojo" y que, por ello, el alumnado ha sido trasladado a Valencia y a Alcàsser. Además, resaltan que difundieron un bando el 7 de noviembre instando a la población a no entrar al colegio. "Pero no porque tuviésemos un informe que hubiésemos hecho nosotros o supiésemos que estaba mal o no la infraestructura. Eso lo tiene la Conselleria", ha precisado. "El nivel rojo es porque ahí no se va a poder dar clase. Por eso están, en este momento, reubicados", añadió.

Investigación en curso

Un trabajador de 51 años ha fallecido y otro ha sufrido una lesión en la pierna, el cual se encuentra en el hospital, después de que se produjese el derrumbe de parte de un colegio público en la localidad de Massanassa, en Valencia. Los daños estarían causados por las recientes lluvias en la zona tras la DANA. El hombre era un miembro de los equipos de rescate y recuperación de los fallecidos que se encontraba trabajando en la zona. Según han indicado las fuentes, la persona que ha fallecido se trata de un trabajador de la empresa Tragsa.

Los hechos han ocurrido cuando realizaban labores de revisión del centro Lluís Vives cuando se produjo el colapso parcial de la estructura que causó un derrumbe en la estructura de un colegio público de Massanassa, una de las localidades más afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre tal y como han indicado las fuentes oficiales.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del derrumbe. Entre las hipótesis se evalúa si el uso de maquinaria pesada, como una excavadora, pudo haber impactado fatalmente la estructura. Mientras tanto, la empresa Tragsa, a la que pertenecía el trabajador fallecido, colabora con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

