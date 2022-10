El psiquiatra Cabrera descarta una reincidencia de la secuestradora de Basurto, aunque entiende a los padres: "Intentan robarme mi bebé y saco la escopeta"

El secuestro del bebé en Basurto (Bilbao) acabó finalmente con el pequeño en los brazos de sus padres tras horas críticas. Ahora, la familia del bebé teme que la secuestradora quiera acercarse al pequeño. La mujer que cometió el delito defendía que el pequeño era su hijo, anunció incluso en redes que su 'hijo' ya había nacido. Lo que ocurrió en realidad es que se hizo pasar por enfermera y se llevó el pequeño de una mujer que dio a luz. Gracias a unas cámaras dieron con ella, llevaba al pequeño en una bolsa de plástico.

La jueza del caso no ha ordenado el ingreso en prisión de la secuestradora ya que no ve indicios en que se repita el delito. El padre del bebé califica la decisión de "vergonzosa". Una decisión tomada en base a informes psiquiátricos de la mujer. Expertos examinaron a la mujer de 24 años nada más ser detenida y durante horas. Detectaron cierta inmadurez que la llevaron a inventarse un embarazo. Ingresará en un centro psiquiátrico.

José Cabrera, psiquiatra forense, ha atendido este lunes a Manu Sánchez en Antena 3 Noticias para abordar el secuestró de Basurto y evaluar la situación psicológica de la secuestradora. A Cabrera "no le sorprende para nada" la decisión de la magistrada porque "es un tipo de delito que no suele repetirse, por lo menos a corto plazo".

Cabrera defiende la decisión judicial

Al no repetirse este delito, el psiquiatra explica que la jueza toma la decisión porque "tiene un forense que le ha asesorado, no toma la decisión sola". "No estamos ante una psicosis, ni ante una psicopatía", agregaba. La mujer dispone de una "neurosis obsesiva" y cuando entre en psicoterapia y fármacos, su situación "revertirá seguro".

Para el psiquiatra forense "no hay peligro" tras un tratamiento. También entiende que al ciudadano de a pie le sorprenda la decisión de la magistrada. Remarca que "la opinión pública es una cosa y los profesionales tenemos otra idea por la experiencia". Entiende a la opinión pública: "A mí intentan robarme a mi bebé y vamos, saco la escopeta y voy detrás de ella".

"Jamás hubiese hecho daño al bebé"

Se desmarca de la opinión pública ya que "hay que tener en cuenta que la neurosis obsesiva de un embarazo patológico es una cosa que es dramática para las víctimas pero es 'light' para la psiquiatría criminológica". "Esta mujer, por ejemplo, jamás hubiese hecho daño a su bebe", defiende.

Entiende el pánico de los padre, quienes pudieron recuperar a su pequeño. Cabrera dice que "esto ha ocurrido muchas veces, hemos visto casos semejantes", por lo que "ahora hay que ser benignos con lo que es un trastorno psíquico". Hablamos de "una mujer de 24 años que se monta esta historia es una mujer que sufre, y aunque ha hecho sufrir, ahora ya está internada y será tratada".

Con tratamiento, la secuestradora "rehará su vida"

La jueza "no puede meterla en prisión y tirar las llaves al mar". El psiquiatra forense descarta reincidencia y tampoco un intento de huida: "No va a huir a ningún lado, no tiene sentido". "Con 24 años esto se revierte, mejorará y rehará su vida y tendrá sus hijos". "Hay que tener el corazón magnánimo", puntualizaba.