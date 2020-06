Prohíben los baños en pantanos por el riesgo de transmisión del coronavirus

Los científicos han desaconsejado bañarse en zonas de agua dulce remansada porque no pueden asegurar que el coronavirus no esté presente si hay bañistas. Significa eso que en muchos pantanos, lagos y tramos de ríos estará prohibido bañarse.

El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha cerrado todos los accesos al Pantano de San Juan con cadenas y candados a partir de este sábado para asegurar que se cumple la prohibición de bañarse en aguas interiores.

El Consejo Superior de Investigaciones científicas informó de que el coronavirus no sobrevive en el agua salada del mar, ni con el cloro de las piscinas. Pero no puede asegurarse lo mismo en agua dulce no tratada químicamente.

Pese a las prohibición muchos visitantes se saltan la prohibición de baño. La alcaldesa ha explicado que sólo podrán acceder al pantano aquellas personas que hayan reservado alguna actividad acuática o que vayan a navegar, además de quien tenga reserva para alguno de los restaurantes de la zona.