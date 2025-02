Los profesores toman medidas sobre el uso de la IA en los trabajos: "Exige replantear la docencia, pero también el aprendizaje"

Desde luego que la Inteligencia Artificial, sea a través de Chatgpt o de la nueva deepseek, nos han facilitado mucho las cosas. Es tentador pedirle que nos reúna fuentes de información para hacer un trabajo, sin tener que buscarlas. También lo es pedirle que nos redacte un texto dándole algunos datos e información que en él deba figurar. Nos puede hacer cualquier trabajo, incluso resolver problemas matemáticos y abstractos. Y esto los alumnos y alumnas lo saben a la perfección, tomando estos recursos como aliados para aprobar.

La IA, instalada en el día a día de los estudiantes

Cada vez es más común que los chicos y chicas realicen sus deberes en casa con la ayuda de estas tecnologías e incluso que le pidan directamente que se las hagan. Juntando esto con que los jóvenes tienen unas muy buenas competencias y habilidades en el manejo de las tecnologías, el asunto se agrava. Y es que perfeccionan su hazaña de la siguiente manera: realizan el trabajo con una IA y, con otra, verifican que pasen por los filtros de otras aplicaciones de detección de plagio. Así, se garantizan que el trabajo está perfecto y que, además, el docente no tendrá pruebas ni indicios de que se lo ha realizado la IA. Todo está precisamente calculado.

Los profesores toman medidas

Así, muchos profesores toman medidas en los distintos niveles de educación: la primaria, la secundaria y las formaciones no obligatorias, como la profesional o la universitaria. Algunos optan por realizar más tareas en clase, lo que reduce el uso de estas tecnologías al haber un mayor control por parte del docente. Esta es quizás la medida más recurrida.

Algunos centros todavía no lo notan. "Le he oído a algunos directores de la zona de A Coruña, pero aquí no ha habido problemas graves en este aspecto que hayan escalado a dirección", explica Marisol, directora de IES Plurilingüe de Ames. "Suponemos que algún alumno, especialmente de bachillerato y de asignaturas que se presten a usarlo, lo harán", sigue. Estas asignaturas son aquellas en donde más hay que redactar y expresarse, como las lenguas castellana o gallega, así como filosofía. Tampoco se libran las científicas, ya que la IA ayuda a comprobar los resultados o falsearlos.

Xosé Antonio López Silva es docente en ese mismo centro, en la rama de humanidades, quizás aquella en la que los alumnos pueden ser más propensos a utilizar estas herramientas de IA. Así, el docente lucha de la siguiente manera contra el uso de estas: "Mando hacer las tareas en clase todo lo posible". Luego, incide: "Por supuesto, si un alumno de bajo nivel entrega algo excelente, sospechas y luego también está la cuestión del estilo personal de cada alumno".

El docente insiste en que esta gestión es complicada, un hándicap más: "Exige replantear la docencia, pero también el aprendizaje, de arriba a abajo". De hecho, muchos docentes se plantean utilizar la IA en clase con sus beneficios, siendo así una herramienta más y sin demonizarla, sino usándola de forma sana y sin perversidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com