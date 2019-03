Prisión bajo fianza de 3.000 euros para dos de los detenidos en Gamonal

Dos de los 13 detenidos el pasado sábado por los incidentes acaecidos en el barrio burgalés de Gamonal han ingresado en prisión mientras que los otros once se encuentran en libertad provisional aunque tendrán que comparecer en los juzgados dos veces al mes.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Burgos acordó este lunes prisión provisional, con fianza de 3.000 euros, para dos jóvenes varones de 18 y 24 años con domicilio en Burgos.

Los dos jóvenes están acusados de desórdenes públicos y daños e ingresaron anoche en prisión, aunque podrán eludirla con la fianza de 3.000 euros.

Por otra parte, los otros once detenidos, acusados también de altercados el mismo día en el mismo lugar, han sido puestos en libertad provisional con la obligación de comparecen en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Cabe recordar que los 13 detenidos por los disturbios del pasado sábado en Gamonal comparecieron de nuevo este lunes ante la juez, que había solicitado a la Policía que le remitiera un atestado "más completo" sobre los delitos que se les atribuyen.

La juez había solicitado a la Policía que antes de las 13.00 horas de ayer le hiciera llegar un atestado "más completo y concreto" de los hechos delictivos que atribuyen a las 13 personas que ya pasaron el domingo a disposición judicial por los desordenes públicos del pasado sábado.

De este modo y después de que el atestado llegara al Juzgado, la juez hizo comparecer de nuevo a esas 13 personas para, ante el Fiscal y los abogados defensores, darles a conocer la situación en que quedaría cada uno de ellos; de ellos, once se encuentran ahora en libertad provisional y dos en prisión.

De los 13 detenidos por los actos del sábado al domingo, once tienen domicilio en Burgos y dos fuera de la ciudad aunque no está acreditado que no vivan en ella; de ellos, dos tienen antecedentes judiciales pero no por desordenes públicos.

Asimismo, los datos aportados al Juzgado indican que las 16 personas que están en libertad provisional por los altercados acaecidos del viernes al sábado, que pasaron a disposición judicial la tarde del sábado y la madrugada del domingo, tienen domicilio en Burgos y no cuentan con antecedentes penales.

En último término, los once menores detenidos comparecerán en los próximos días ante el fiscal ya que es la Fiscalía la que instruye las diligencias, y de este modo empezará el procedimiento en el Juzgado de Menores de Burgos.