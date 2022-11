La nieve cae en el inicio de la primavera en la Tinença y Els Ports

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han explicado a EFE que de momento no se han realizado servicios por las condiciones meteorológicas que han dejado lluvia de manera generalizada en la provincia en los últimos días, y temperaturas frías -con un grado negativo en localidades como Morella o cuatro bajo cero en Castellfort-, así como algo de nieve en algunos municipios de Els Ports y de la zona de la Tinença de Benifassà.



Según la Agencia Estatal de Meteorología, la cota de nieve en la provincia de Castellón se sitúa en 1.100 metros, por lo que buena parte del interior podría registrar este tipo de precipitación.



Desde el Consorcio han señalado que durante los últimos días la lluvia ha caído de manera moderada y no se han producido incidentes relacionados con tormentas.



Además, las mismas fuentes han explicado que al margen de las fumigaciones que se han llevado a cabo en pueblos pequeños de la provincia con motivo de la alerta sanitaria por el coronavirus, no se ha actuado tampoco en incendios u otros problemas que en principio podrían aumentar debido a la presencia generalizada y continua de gente en sus domicilios.



El hecho precisamente de que haya gente continuamente en sus casas hace que si se produce algún incidente -una plancha encendida o una estufa que queme algún objeto- los propios moradores pueden solucionarlo antes de que se complique.