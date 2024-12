Los presuntos asesinos del coruñés Yoel Quispe se fueron de cañas tras la brutal agresión

Podría ser una noche de marcha cualquiera de tres jóvenes coruñeses. Están sentados en la barra de un bar, disfrutando tranquilamente su consumición. Pero uno de ellos, según su confesión, acaba de matar a alguien. El que le da un sorbo a la cerveza. Los otros dos están siendo investigados por cooperación necesaria en un asesinato.

En la madrugada del 24 de diciembre de 2023, Yoel Quispe, un joven de 22 años, fue brutalmente apuñalado en el cruce de la calle Sinfónica de Galicia con Juan Flórez. Un año después, su madre, Maritza Yovana Gómez, aún lucha por entender el porqué de esa violencia sin sentido y exige justicia para su hijo.

La última vez que Maritza habló con su hijo fue la víspera de Nochebuena. "Mami, te amo. Voy a salir con mis amigos. Mañana ya estoy contigo", fueron las palabras de Yoel. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que lo escucharían. "A las 10 de la noche vino la policía a decirme que mi hijo había fallecido. No me lo creía", recuerda entre lágrimas.

Según los informes, la agresión ocurrió cuando Yoel, sin conocer a sus atacantes, fue sorprendido por un grupo de hasta 11 personas. La agresión, que terminó con una puñalada certera al tórax del joven, ha dejado un vacío irreparable en su familia y amigos. Tres jóvenes fueron detenidos tras el crimen: uno de ellos, identificado como el presunto agresor, se encuentra en prisión; los otros dos están siendo investigados por su participación como cooperadores necesarios. Sin embargo, la madre de Yoel está convencida de que "no fueron tres, fueron más", y pide que todos los responsables paguen por lo ocurrido.

Según consta en el sumario, uno de los presuntos agresores declaró: "A mí me da igual que me lleven preso, que me dé mi amigo la navaja". Para Maritza, estas palabras no hacen más que aumentar su dolor. "Me arrancaron la vida", afirma. "Mi hijo era todo para mí, todo".

Primer aniversario de su muerte

Para marcar el primer aniversario de su muerte, familiares y amigos de Yoel se reunieron semana en el mismo lugar donde fue asesinado, en la calle Sinfónica de Galicia. La concentración, marcada por pancartas con lemas como “No más familias rotas” o “Todos somos personas”, fue una muestra de apoyo a la familia y un grito colectivo de justicia.

"Solo mi hija me da fuerzas para seguir", confiesa Maritza, refiriéndose a la pequeña hermana de Yoel, quien aún no entiende la magnitud de la tragedia.

El próximo lunes 30 de diciembre está señalada una rueda de reconocimiento que podría terminar con la instrucción del caso. A pesar del dolor, la familia sigue luchando por la verdad, esperando que algún día los culpables reciban su castigo. "Él nos cuida desde arriba, nosotros luchamos desde abajo", se leía en una de las pancartas durante la concentración.

