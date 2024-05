Un preso de A Lama (Pontevedra) se atrinchera y agrede a funcionarios: "Venid, que os mato uno a uno"

Un preso de la cárcel de A Lama, en Pontevedra, se atrincheró el pasado sábado en la biblioteca de un módulo. Agredió a varios funcionarios con una barra metálica y les lanzó una garrafa que contenía un producto de limpieza. Así lo ha denunciado el sindicato 'Tu Abandono Me Puede Matar'.

Todo comenzó cuando los funcionarios vieron a tres presos junto a las escaleras. Uno de ellos estaba sangrando por la nariz y tenía varios hematomas en la cara por una presunta pelea. Fue entonces cuando los trabajadores les ordenaron separarse. El preso herido aceptó y fue trasladado a la enfermería. Los otros dos corrieron hacia el patio haciendo caso omiso a los funcionarios.

Finalmente uno de ellos se detuvo y el otro, "en un estado de agresividad muy grande", no obedeció. Golpeó de "forma muy violenta" con una barra de hierro del gimnasio a un funcionario. Entró rápidamente a la biblioteca y se atrincheró colocando el mobiliario para bloquear la puerta. Amenazó a los trabajadores al grito de "venid a por mí , os voy a matar, perras, venid de uno en uno mariconas".

El sindicato señala en su nota que los funcionarios cerraron el patio y fueron hacia la biblioteca. Cuando entraron vieron al interno muy nervioso y reaccionó otra vez "violentamente": les lanzó una garrafa con productos químicos de limpieza. Ante semejante escena, los jefes de servicio agruparon un equipo de intervención y entraron con escudo y traje de protección para reducir al preso.

Atrincherado, el interno lanzó la barra de hierro e impactó contra el casco de uno de los funcionarios. Al final lo redujeron y fue trasladado al departamento de aislamiento. El sindicato denuncia que "todos los días" se producen agresiones físicas y verbales. Señalan que hay amenazas de muerte hacia los trabajadores.

Denuncian que para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias estos hechos "no se consideran agresiones" porque oficialmente los funcionarios de prisiones "solo son agredidos si sufren daños físicos perdurables". "Si un preso ataca a un compañero y a esta persona le pasa algo la responsabilidad es nuestra, pero no tenemos los medios", reprochan. "Si escupes o insultas a otro funcionario puede ser considerada una agresión. En nuestro caso no, debe irnos en el sueldo", reclaman.

El asesinato de una cocinera en una cárcel de Tarragona

Un interno de la prisión de Mas d'Enric de Tarragona, destinado a la cocina, mató con una arma blancaa la cocinera de la cárcel. Después de cometer el delito, el preso, que colaboraba en la cocina, se quitó la vida. AOcurrió sobre las 17.00 horas, cuando la víctima y el presunto autor del crimen se encontraban en la zona de la cocina. Por causas que se desconocen, "un interno atacó a una trabajadora del centro penitenciario y le causó la muerte" y posteriormente se suicidó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com