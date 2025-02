Preocupación en Sant Boi de Llobregat tras una oleada de robos de alcachofas: sustraen más de 1.000 kilos

Los agricultores de Sant Boi de Llobregat llevan días preocupados por el aumento de robos que, año tras año, sacude las explotaciones agrarias del municipio. Joan Amat, un agricultor de 62 años, ha sufrido hasta tres robos en la última semana en sus terrenos.

Amat explica que, en uno de los robos, perdió hasta 1.000 kilos de alcachofas, lo que podría equivaler a 3.000 euros. Sin embargo, para él, el valor es aún mayor: “Si se llevan alcachofas pequeñas que en nuestra explotación seguirían creciendo, el precio de ese producto podría duplicarse o triplicarse”.

Según relata, existen tres tipos de ladrones: aquellos que roban por encargo, quienes sustraen la mercancía para venderla por debajo del precio de mercado y quienes lo hacen para su propio consumo. Sin embargo, para Amat, esto último no justifica el delito: “Yo no voy por la calle pidiéndole dinero a la gente que me voy encontrando. No somos una ONG”.

Amat también señala que, aunque sorprenda in fraganti a los ladrones, no puede hacer nada: “Te los encuentras y te enseñan dos alcachofas, diciéndote que solo han cogido un par para comer. Pero cuando miras alrededor, ves que tienen varias bolsas de 15 kilos cada una. Luego pasa un coche, les da las bolsas y siguen robando”.

Los robos, según Germán Domínguez, agricultor y miembro de Unió de Pagesos, están organizados y la mercancía suele tener comprador antes de que se cometan los hurtos: “El producto acaba en tiendas que lo adquieren por debajo del precio de mercado, perjudicando gravemente a los agricultores”.

Además, estos robos comprometen las cosechas futuras debido a la agresividad con la que los ladrones arrancan las alcachofas, dañando las plantas: “Vienen y arrasan con todo, cortan mal la planta y provocan que, en la próxima cosecha, no crezca fruto”.

Por ello, los agricultores reclaman un aumento de la seguridad por parte de las autoridades, que, por el momento, no llega. Denuncian que un solo vigilante es insuficiente para proteger explotaciones tan extensas y vigilar robos que, en su mayoría, se producen de noche: “Lo ideal sería reforzar la seguridad e instalar cámaras con sensores de lectura de matrículas para controlar qué vehículos entran y salen cada noche de las explotaciones”.

Mientras tanto, los agricultores siguen en alerta, organizando vigilancias y guardias nocturnas para evitar que el esfuerzo de todo un año se pierda en cuestión de minutos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.