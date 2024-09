'Pornovenganza': así se puede denunciar la difusión sin consentimiento de contenido sexual

La publicación sin consentimiento de fotografías, vídeos o audios de carácter sexual en internet es un delito y puede afectar gravemente a la salud mental de los afectados. Desde la Agencia Española de Protección de Datos trabajan para atajarlo.

Es el caso de Ana. Descubrió que había un vídeo suyo circulando en las redes. "No me lo podía creer hasta que pude pedir que alguien me lo mandara", explica. Su expareja la grabó en secreto y difundió las imágenes a sus contactos sin su consentimiento.

"Me reconocí y era yo teniendo relaciones sexuales con él", reconoce. Fue su forma de vengarse por romper la relación. "No podía dormir, tenía pesadillas. Saqué fuerza de donde pude y me fui a denunciar", añade.

Sin embargo, la 'pornovenganza' no es el único riesgo. Casi la mitad de los jóvenes, el 45%, reconoce haber compartido imágenes íntimas sin calcular que al compartir ese material pierden el control.

Cómo denunciar este tipo de publicaciones

"El problema es que no se denuncia por vergüenza, por miedo", explica Benjamín Ballesteros, de la Fundación ANAR. Lo importante es actuar a tiempo y denunciarlo en la Agencia Española de Protección de Datos.

"Basta con que nos den un pantallazo del móvil, en qué página web, en qué blog o en qué redes se está difundiendo", explica Mar España, directora de la Agencia de Protección de Datos. Cualquier persona puede denunciar al ver publicado contenido de este tipo, aunque no lo hayan grabado ni aparezcan en él gracias al Canal Prioritario.

El ciudadano que realiza la denuncia debe describir las circunstancias en que se ha producido la difusión no consentida de las imágenes, indicando si la persona afectada es superviviente de violencia de género, abuso o agresión sexual o si pertenece a cualquier otro colectivo especialmente vulnerable como el de los menores de edad.

Una vez les llega el aviso contactan con las plataformas y en menos de 72 horas "los responsables han eliminado los datos de internet". En este sentido, las empresas Facebook, Google y Twitter han mostrado una actitud proactiva para la ejecución de las medidas cautelares incluidas en esta iniciativa. De esta forma se han eliminado un total de 200 contenidos sexuales y violentos.

El Canal Prioritario fue creado en el año 2019 y es una iniciativa que permite solicitar la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos publicados en internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos.

En el año 2022, la Agencia Española de Protección de Datos realizó 51 intervenciones de urgencia para retirar información, imágenes, vídeos o audios que se habían publicado sin permiso en internet y que mostraban contenido sensible sexual o violento. Del total, 46 fueron retirados con inmediatez.

