El porno empieza a consumirse con 8 años: "Si nuestro niño o niña tiene acceso a internet ha estado en contacto con pornografía"

No es fácil ser adolescente en los tiempos que corren y tampoco lo es ser niño. Las etapas de la vida se han acelerado casi de forma proporcional al avance de los tiempos. Si antes con 8 años se jugaba a las muñecas y a la comba, ahora se ven vídeos de 'TikTok'. Esa etapa que media entre la niñez y la edad adulta siempre fue un tiempo de cambio, de descubrimientos y de ciertos riesgos. Sin embargo, en una sociedad cegada por las prisas, sin barreras tecnológicas y en la que la aceptación se marca muchas veces en función de los complejos de los otros, ser adolescente hoy es cuanto menos peligroso.

Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos querido poner el foco en el consumo de pornografía en la adolescencia y lo hemos hecho de la mano de Guillermo González, vicepresidente de la Federación Española de Sociedad de Sexología, y Nayara Marlero, psicóloga general sanitaria, sexóloga clínica y sexcoach.

El pasado mes de octubre, el Ministerio de Igualdad lanzó la campaña 'Vamos a hablar de pornografía'. Los datos publicados son estremecedores: Igualdad señala que al menos 6 de cada 10 adolescentes ve pornografía, algunos estudios dicen que son más, 9 de cada 10. Igual de preocupante es la edad en la que se inicia el consumo de porno, con 8 años. Otro motivo de preocupación es que el 90% de los padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno.

David Herbert Lawrence escribió que "la pornografía es el intento de insultar al sexo, de ensuciarlo" y es que esta práctica que, para muchos se ha convertido en una "escuela del sexo", según los expertos expone a nuestra sociedad a graves problemas de salud pública. ¿Qué ha hecho que algunos hablen de los niños y adolescentes de hoy en día como la generación del porno?

"Prácticamente se lo estamos poniendo en las narices sin mucha opción y con cero educación"

Guillermo González aclara que no puede hablarse de una sola causa sino de un cúmulo de ellas. "Es complicado, lo que no haría es una jerarquía de qué es más importante, pero bueno ha habido un cambio social, evidentemente, con un pluralismo ético y moral que nos ha dejado un cierto relativismo ético; hay todo un proceso político neoliberal en el cual el consumo se ha hecho una cuestión importante; y luego ha habido una cierta dejadez o ausencia de ese cuidado familiar o incluso social del niño, del adolescente para que tenga una cierta libertad. A eso le sumamos la adquisición temprana de métodos digitales y una falta de sentido crítico a la hora de visionar cualquier tipo de producto, pero en el caso de la pornografía, sobre todo, por una falta de educación sexual óptima y de calidad".

Marlero sí que apunta directamente a una causa: "Realmente en la sociedad no ha cambiado mucha cosa, lo que ha cambiado es la tecnología que utiliza la sociedad. Ahora, en la primera comunión se les regala a los niños y niñas dispositivos con acceso a internet ilimitado y desde el que se les bombardea con este tipo de contenido. La realidad es que niños y niñas de 8-9 años no tienen el desarrollo, ni el deseo, como para ir a buscar, sino que, a veces, simplemente les aparece. A veces también puede ser por grupos de WhatsApp, o de otros compañeros que se lo muestran, pero generalmente se encuentran de bruces con esta realidad que llama mucho la atención y, ahí es cuando ya empiezan ellos a indagar y a ser consumidores habituales". Así que resumiendo la profesional indica que "prácticamente se lo estamos poniendo en las narices sin mucha opción y con cero educación".

Educación sexual, esa es la clave de todo para ambos profesionales. Nayara Marlero reivindica que resulta "absurdo que sigamos pensando que es un tabú hablar de sexualidad cuando deberíamos tenerlo integrado ya desde que nacemos. Muchas veces me preguntan a qué edad empezar a hablar con ellos y yo les pregunto: ¿a qué edad empezarías a prevenir el abuso infantil? Si no estamos preparando a nuestros hijos e hijas para lo que se viene, ¿qué resultado esperamos?" Y va más allá: "No hacerlo es violar derechos humanos fundamentales", pero lamenta "no se está haciendo desde la escuela, no se está haciendo desde la familia y luego a nivel social estamos sufriendo todas las consecuencias".

Nayara Marlero insiste: "No querer verlo es no querer hacer frente a una responsabilidad como padre o como madre, que es la educación sexual. Si nuestro niño o nuestra niña tiene acceso a internet, ha estado en contacto con pornografía indudablemente. Evidentemente, si no tenemos controles parentales muchísimo más, pero lo van a estar, los datos lo reflejan, lo que pasa es que como padres y como madres no queremos ver esto. Todos consumen alcohol, no, pero el mío no. Todos consumen pornografía, no, pero el mío no porque es muy inocentes, porque aún no me ha dicho nada. Son mentiras que nos contamos para no hacer frente a una realidad que es nuestra responsabilidad".

"Todos consumen alcohol, no, pero el mío no. Todos consumen pornografía, no, pero el mío no"

González coincide en que la educación sexual no solo es un "derecho" sino también "una necesidad", y pide no tener tanto miedo a la sexualidad, "tampoco a la erótica". Y apunta a que hay que superar esa "vergüenza", ese miedo y hablar, hablar y hablar porque se educa desde el minuto cero. "El niño quiere saber cómo se produce, pero sin alegorías. Padre y madre, hombre y mujer, nada de la mariposa, o la abejilla, o el padre, que es un sembrador, y la madre es un enorme tiesto. Al final acaba siendo, si no ineficaz, ridículo. Hay que afrontarlo y claro que los padres no están obligados a ser expertos de la sexualidad, están obligados a cuidar que esa educación sea bien hecha. Además, subraya: "Siempre se educa, incluso en una educación cero se está transmitiendo: de esto no se habla y si no se habla es porque algo malo tiene que tener".

Y ese minuto cero implica no esperar a las señales de alarma, "las señales de alarma normalmente aparecen cuando ya están superexpuestos, cuando ya llegamos tarde. Cuando los padres me dicen debería empezar a hablar, ya llegan supertarde", explica Marlero.

"El niño quiere saber, pero sin alegorías. Padre y madre, hombre y mujer, nada de la mariposa, o la abejilla, o el padre, que es un sembrador"

Resulta curioso que en una sociedad hipersexualizada en todos sus rincones siga siendo la educación sexual un hándicap que conseguir. Y es que como dice Marlero: "Está hipersexualizada, pero solamente en un punto, porque realmente no está hipersexualizada para que haya información veraz sobre sexo. Está hipersexualizada desde la pornografía, y desde la erotización de los cuerpos, y de unas prácticas que siempre son las mismas y del mismo tipo de perfiles. Tenemos que abrir la mente, tiene que haber educación de cómo son las cosas en la vida real porque solo estamos transmitiendo una forma de ver el mundo que es muy pequeña, muy difícil de cumplir y muy exigente y no estamos brindando una educación veraz que todos tendríamos que tener".

"Estamos ante la generación del porno"

Y es que no se trata de prohibir el porno ni demonizarlo. La pregunta de si ¿hay porno bueno?, queda para otro debate, de lo que se trata es de que el porno que se consume mayoritariamente "promueve la agresividad, unas formas de relación que no son para nada habituales", dice González para advertir de que "si no conseguimos educar en sentido crítico podemos tener una adolescencia más agresiva en la intimidad. No digo yo que sea la causa fundamental o única en la violencia sexual, pero también influye en una persona que ya de por sí tiene una impronta machista. Si ve ese tipo de forma de actuar piensa que es lo habitual y que todas personas van a querer eso. Y lo que es muy importante tenemos que decir a la gente que la erótica, la vida íntima tiene trascendencia". También para la psicóloga hay una relación directa entre el consumo de porno en la adolescencia, "porque a mí, los chicos y las chicas me hablan de abusos, de relaciones violentas".

Marlero insiste en poner el foco ante la educación sexual y reconoce que no le parece exagerado hablar de la generación del porno: "Estamos ante la generación del porno y ante la generación que menos educación sexual tiene porque tiene mucha más información que es desinformación con lo cual el porno es la nueva escuela de educación sexual, pero no porque eduque sexualmente sino porque no hay otra alternativa".

