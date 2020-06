¿Por qué hay parejas y familias en las que unos se contagian de coronavirus y otros no?

Estanislao Nistal, microbiológo del CEU ha aclarado en Espejo Público una de las dudas más llamativas de la pandemia del coronavirus.

En muchos casos hay resultados sorprendentes en relación a los contagios en un mismo núcleo familiar. El estudio de seroprevalencia de la Carlos III lo demuestra y también se ha visto en Torrejón de Ardoz. Parejas que conviven o familias en las que unos han resultado contagiados y otros que no tienen anticuerpos.

¿Por qué unos tienen anticuerpos y otros no?

El virólogo y director del departamento de microbiología del CEU, Estanislao Nistal, ha explicado que los test serológicos sólo buscan anticuerpos de una de las veinte proteínas del Covid-19, de una de las mayoritarias, pero se pueden haber desarrollado anticuerpos a otras minoritarias que no aparecen en ese tipo de prueba.

Sobre las parejas que presentan resultados distintos Nistal ha dado una explicación:"Lo que se está mirando es si uno de los dos tiene anticuerpos y el otro no. Tener anticuerpos significa que tienes un tipo de inmunidad y que hay cantidad suficiente para ser detectado pero ojo no cualquier anticuerpo si no uno muy concreto frente a la proteína en superficie del virus, pero el virus tiene veinte y estamos mirando solo una que es la mayoritaria. Podemos tener anticuerpos frente a otras regiones del virus que no estemos detectando".

Nistal ha asegurado además que "no tener anticuerpos ante la proteína de la superficie no implica que no tengamos defensa celular. En las últimas semanas han aparecido estudios en los que hay personas que no tienen anticuerpos detectables pero sí buena respuesta celular que les ha servido para superar la enfermedad y sin saber si tienen otro tipo de anticuerpos ante otras proteínas del virus".