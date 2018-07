Policías y guardias civiles piden desfilar con uniforme en la manifestación del Orgullo Gay 2018 de Madrid

La Asociación policial por la Visibilidad de la Diversidad Sexual, de Género y la Igualdad, LGTBIpol, ha comenzado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para poder desfilar el 7 de julio en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid vestidos con el uniforme "de calle".

"Que los mismos policías y guardias civiles que velan por la seguridad de los ciudadanos, con los mismos uniformes, también pueden participar con orgullo con bandas o brazaletes que visualicen los colores del arcoíris", justifica LGTBIpol en la plataforma.

Elena Sánchez, miembro de la Junta directiva de LGTBIpol, ha explicado en declaraciones que esta recogida de firmas llega después de enviar un escrito "con tiempo de sobra" al Ministerio del Interior con esta petición, pero que a día de hoy no tienen respuesta. "Hay un silencio que vemos que nos quedamos sin tiempo", ha lamentado.

Tal y como ha recordado la Asociación en la petición de Changre.org, fue el año pasado, coincidiendo con el WorldPride, cuando una treintena de agentes nacionales, municipales y guardias civiles asistieron por primera vez a la en la manifestación del Orgullo.

"Lo hicimos para reivindicar la visibilidad y la diversidad sexual dentro de las fuerzas de seguridad; para explicar al resto de compañeros y compañeras que existimos, que estábamos ahí para luchar contra el estigma de ser gay, lesbiana, bisexual o transexual dentro del Cuerpo", han explicado.

Con ello quieren "enviar un mensaje claro y contundente de que la diversidad sexual no entiende de profesiones". Sin embargo, acudieron a la manifestación del año pasado "de paisano". Sánchez ha reiterado que quieren que el uniforme con el que desfilen sea "el de calle", no el de gala, que "no se puede llevar en una maleta, da mucho calor y por logística echaría a muchos hacia atrás".

"Queremos que si alguien que pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -bien sea cis, heterosexual o LGTBIQ+, quiere participar en la marcha del Orgullo vestido de uniforme, no tenga por qué rellenar un solicitud individual, que ésta sea aprobada a tiempo por sus superiores", han puntualizado.